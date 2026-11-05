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Negócios Rec'n'Play: Amcham debate caminhos para fortalecer competitividade das empresas pernambucanas Com o tema "Competir a partir de Pernambuco", encontro gratuito reúne lideranças empresariais em três painéis sobre internacionalização, desenvolvimento de talentos e inovação

A Amcham Brasil realiza, no dia 12 de novembro, mais uma edição do Amcham Avança em Pernambuco, durante o Rec’n’Play 2026, no Recife. Com o tema ‘Competir a partir de Pernambuco’, o encontro vai reunir lideranças empresariais e especialistas para discutir estratégias de crescimento e os desafios que influenciam a competitividade dos negócios no estado.

A programação será organizada em três eixos: expansão e internacionalização das empresas, atração e desenvolvimento de talentos e colaboração entre organizações e ecossistemas de inovação. O evento será realizado no auditório N.E.R.D., no Porto Digital, das 10h às 12h30. A participação é gratuita e aberta ao público, mediante inscrição pelo site (acesse aqui).

Programação

O primeiro painel será o ‘Onde Crescer – Rotas de crescimento para as empresas pernambucanas’, dedicado às oportunidades de expansão e internacionalização dos negócios. Participam do debate Clímaco Feitosa, da Estratégica Engenharia, e Leonardo Barros, da Ovos Enavis, com mediação de Gustavo Delgado, da ABDAEX.

Na sequência, o painel ‘Com Quem Crescer – Talento local, disputa global’ discutirá os desafios de atrair, desenvolver e reter profissionais em um mercado competitivo. Participam Andresa Araújo, da FOCO Aluguel de Carros, e Virgínia Heimann, da NTT DATA, com mediação de Jô Mazzarolo, da MZ Consultoria.

O terceiro eixo, ‘Como Impulsionar o Crescimento – Da colaboração à inovação’, vai discutir como as conexões entre empresas e ambientes de inovação podem gerar oportunidades e fortalecer a competitividade regional. O painel terá participação de Gabriel Sant’ana, da ACATE, e Heraldo Ourem, do Porto Digital, com mediação de Ariston de Carvalho, do SiDi – Intelligence & Innovation Center.

“Reunir essas lideranças em uma edição do Amcham Avança durante um evento da dimensão do Rec’n’Play é uma escolha que fizemos por entender que esse ambiente amplia as possibilidades de conexão, troca de experiências e construção de caminhos para fortalecer a competitividade das empresas pernambucanas”, afirma a superintendente geral da Amcham Brasil, Alessandra Andrade.

Serviço

Amcham Avança – Edição Pernambuco at Rec’n’Play 2026

Data: 12 de novembro de 2026

Credenciamento: 9h30 | Programação: 10h às 12h30

Local: Auditório N.E.R.D. – Porto Digital, R. Dona Maria César, 70, Bairro do Recife

Inscrições: Acesse aqui

Com informações da assessoria*

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