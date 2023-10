A- A+

ECONOMIA Rec'n'Play: Bidweb promove debate sobre papel das mulheres no campo da tecnologia nesta quinta (19) Intitulada "Mulheres in Tech: os desafios e o caminho", a palestra da Bidweb será capitaneada pela CEO da empresa, Flávia Brito

A empresa BidWeb promove debate sobre o papel e desafios enfrentados por mulheres no mercado da tecnologia, nesta quinta-feira (19), como parte da programação do Festival Rec'n'play, que acontece no Recife até este sábado (21). O evento acontece na sala de treinamento, na sede do Porto Digital, localizado no Bairro do Recife, área central da cidade, a partir das 15h30.



CONFIRA AQUI A PROGRAMAÇÃO DO REC'N'PLAY

Intitulada Mulheres in Tech: os desafios e o caminho”, a palestra da Bidweb será capitaneada pela CEO da empresa, Flávia Brito, que abordará assuntos como a disparidade entre o número de mulheres e homens que se tornam vítimas de crimes cibernéticos e os potenciais de desenvolvimento profissional para aquelas que almejam avançar no setor.

“É uma oportunidade para todas as mulheres, que estão e pretendem estar nesse mercado de tecnologia ou até mesmo aquelas que não possuem qualquer afinidade com o setor, mas fazem usufruto dos serviços tecnológicos e precisam se sentir seguras nesse ambiente”, afirmou Flávia.

Além de Flávia, o debate contará com um momento de conversa com algumas mulheres que fazem parte da equipe da Bidweb. São elas: Cíntia, gerente da área Técnica; Beatriz, técnica do Bidlabs, e Alice, que faz parte da equipe de projetos.

Para participar do encontro, é preciso se inscrever neste link. A participação acontece por ordem de chegada.

Bedway segue na programação

Ainda como programação do Rec'n'Play, a Bidwey também promoverá um debate nesta sexta-feira (20), às 14h, na sede do Porto Digital. O tema será sobre como as empresas de tecnologia do Recife podem investir em ESG, apoiando iniciativas de formação e impacto social, como o programa Embarque Digital.

“Nosso encontro reunirá especialistas em segurança cibernética, líderes de tecnologia e profissionais de TI preocupados com o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas a esse segmento e melhores práticas para experiência e confiabilidade dos usuários”, detalhou Fálvia Brito.

Veja também

