Recuo de Trump nas tarifas deixa a impressão de um "tigre de papel" em suas ameaças

O presidente Donald Trump prometeu centenas de bilhões em tarifas para remodelar a economia global e atingir até mesmo seus vizinhos mais próximos. Mas, até agora, tem sido mais "A Arte da Negociação" do que uma revolução.

Nesta segunda-feira, Trump adiou os planos de tarifas abrangentes sobre o Canadá e o México, após fazer o mesmo com a Colômbia na semana anterior. Em cada caso, Trump cedeu, apesar dos países prometerem apenas mudanças modestas em segurança nas fronteiras e imigração.

Trump e seus aliados apresentaram essas concessões como uma validação de sua abordagem. Mas a disposição do presidente dos EUA - pelo menos por enquanto - de adiar as tarifas destacou as dúvidas sobre se Trump, que é obcecado por desempenho de mercado, poderia mais uma vez se mostrar um "tigre de papel" em suas ameaças comerciais mais intensas.





Trump sempre pode reverter sua decisão e pressionar por medidas mais extremas, ou impor as tarifas em uma tentativa de compensar o custo projetado de parte de sua agenda interna.

Mas os adiamentos provavelmente só irão alimentar a crescente reputação do presidente dos EUA de parar antes de cumprir sua retórica agressiva quando se trata de comércio, usando as tarifas como uma tática de negociação.

Mesmo depois de Trump anunciar que seguiria com suas tarifas no final de semana, a queda nos mercados foi contida, pois analistas previam concessões que limitariam seu impacto.

Ainda assim, a incerteza persiste: Trump não anunciou uma pausa nas tarifas sobre a China, que têm mais apoio em seu partido, antes de uma ligação planejada com o presidente Xi Jinping ainda esta semana. Ele também prometeu tarifas sobre a UE em setores-chave.

E Trump enfatizou que as pausas para o México e o Canadá são apenas por um mês, levantando a possibilidade de que ele possa retomar as tarifas se não vir os resultados que deseja.

E as medidas de Trump, mesmo que não tenham sido totalmente implementadas, tiveram seus custos.

As ameaças de Trump e a perspectiva de que se tornassem reais derrubaram as ações dos EUA e as moedas de seus alvos, incluindo o dólar canadense, o peso mexicano, o euro e o rand sul-africano. Cada um deles se recuperou quando Trump adiou sua ameaça mexicana e depois a canadense.

Enquanto isso, nas capitais mundiais, os líderes estão avaliando como responder à Casa Branca. Grande parte da campanha de liderança do Partido Liberal do Canadá para substituir o primeiro-ministro Justin Trudeau tem se concentrado em como enfrentar Trump.

E empresas com uma visão internacional em todos os aliados mais próximos dos EUA foram forçadas, por semanas, a revisar suas próprias cadeias de suprimento.

Concessões familiares

Tudo isso não deixa claro se Trump está totalmente convencido sobre as tarifas ou se ele ainda pretende fazer os EUA voltarem a uma era de um século atrás, quando as taxas de importação eram a principal fonte de receita.

Trump disse que participaria de conversas em andamento para um acordo com o México e condicionou uma nova prorrogação para o Canadá à possibilidade de chegarem a um “acordo econômico final”. E ele ainda está ameaçando uma série de outras tarifas, incluindo sobre a União Europeia.

Aliados do presidente exaltaram as concessões do México — o envio de 10.000 membros da Guarda Nacional para impedir o tráfico de drogas e novas negociações sobre segurança e comércio — como prova da habilidade de negociação de Trump.

Mas elas soaram familiares. O México concordou em enviar 10.000 tropas para sua fronteira sul sob a administração do presidente Joe Biden em 2021, e também enviou milhares de tropas para a sua fronteira sul em 2019, diante de uma pressão semelhante de Trump sobre migração.

O Canadá fez um anúncio semelhante, dizendo que “quase 10.000 membros da linha de frente estão e estarão trabalhando para proteger a fronteira” e prometendo um punhado de novas medidas, como US$ 200 milhões para combater o crime organizado e nomeando um czar do fentanil. Trump também elogiou um anúncio de 1,3 bilhão de dólares canadenses que Trudeau havia feito anteriormente.

O anúncio de Trump no sábado de que seguiria com tarifas de 25% sobre o Canadá e o México, dois dos maiores parceiros comerciais dos EUA, abalou os mercados. As ações caíram enquanto o petróleo subiu e o dólar dos EUA se fortaleceu, com o temor de que as tarifas desencadeassem uma guerra comercial mais ampla. O Canadá e o México ameaçaram medidas retaliatórias caso Trump siga em frente.

Trump ameaçou uma série de outras tarifas, embora não esteja claro quais seriam. Essas incluem tarifas sobre setores como farmacêuticos, chips, aço, alumínio e cobre; tarifas sobre a União Europeia; e uma possível tarifa global generalizada que Trump disse que deveria ser “muito maior” do que 2,5%.

O presidente sempre falou sobre seu desejo de usar tarifas de forma mais agressiva para preencher os cofres do governo, enquanto busca cortar impostos em outros setores, e se vingar de países que ele percebe como explorando os EUA. Sua decisão de adiar as tarifas sobre o Canadá e o México deixa esses objetivos não cumpridos por enquanto.

