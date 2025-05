A- A+

BRASIL Recuo no preço dos alimentos puxa IPCA-15 para baixo; veja as principais altas e quedas Laranja lima e tomate tiveram forte declínio

A desaceleração no preço dos alimentos foi o que mais contribuiu para desacelerar o IPCA-15, considerado uma prévia da inflação oficial, em maio. De todos os grupos investigados o de Alimentação e bebidas saiu de uma alta de 1,14% em abril para avanço de 0,39% neste mês.

O IPCA-15 ficou em 0,36% em maio, abaixo da previsão de analistas.

A alimentação no domicílio, que pesa mais na pesquisa, foi a que mais recuou, com destaque para quedas importantes como a do tomate (7,28%). Por outro lado, alimentos como a batata-inglesa saltaram mais de 20% em apenas um único mês. Veja abaixo os principais aumentos e as principais quedas no mês.

Veja as principais quedas em maio:

Laranja lima: - 12,82%

Cenoura: - 10,68%

Tomate: -7,28%

Feijão-preto: - 7,20%

Ovo de galinha: - 2,23%

Veja as principais altas em maio:

Batata-inglesa: + 21,75%

Cebola: + 6,14%

Café moído: +4,82%

Peito de frango: + 2,91%

Chocolate em barra: + 3,34%

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 15 de abril a 15 de maio de 2025 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 18 de março a 14 de abril de 2025 (base).

O indicador refere-se às famílias com rendimento de um a 40 salários mínimos e abrange as regiões nove regiões metropolitanas, além de Brasília e do município de Goiânia.

