CASO BANCO MASTER Recuperação judicial da Fictor é mais um capítulo da novela da liquidação do banco Master Empresa entrou com pedido de recuperação judicial e quer 180 dias para reestruturar sua situação financeira

O pedido de recuperação judicial da Fictor é mais um capítulo na novela do Master. Já foram liquidados pelo Banco Central, o banco Master SA, banco Master de Investimento, Master Corretora, Letsbank e Will Bank.

Também foi liquidada a corretora Reag, que administrava muitos fundos usados pelo Master e foi alvo das operações Compliance Zero e Carbono Oculto, da Polícia Federal.

No caso da Fictor, a Justiça deverá avaliar o plano de recuperação judicial que a empresa apresentar para sua reestruturação financeira. Se concluir que a empresa tem condições de vender ativos, pagar seus clientes e seguir operando, a recuperação judicial é aceita. Mas caso esse não seja o entendimento, a empresa entra em falência e seus bens serão vendidos para pagar os credores.

Na semana passada, a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio cautelar de R$ 150 milhões em ativos financeiros do grupo Fictor. A decisão teve como objetivo manter uma garantia financeira exigida em contrato para uma operação de cartões de crédito empresariais feitas pela Fictor Pay.

Embora não fosse parte do grupo, a Fictor acabou sendo tragada na novela do Master porque fez uma aposta alta ao anunciar o interesse pela compra do banco de Daniel Vorcaro, um dia antes de sua liquidação. Especialistas avaliam que isso certamente desencadeou uma corrida dos clientes da Fictor para resgatar seus investimentos, como a própria empresa admitiu em seu pedido de RJ.

A associação da Fictor com um banco que estava no foco do mercado, com dificuldades de captação de recursos, foi a gota d'água para queda de confiança na Fictor.

"Na visão deles (Fictor), isso é muito simples. A empresa chegou a essa situação aporque houve uma tentativa frustrada de aquisição do Banco Master. Então, tudo de ruim, o que estava associado ao Banco Master, passou, então, a ser associado a Fictor — diz o advogado Arthur de Paula, sócio de resolução de conflitos e arbitragem do Candido Martins Cukier".

Daniel Vorcaro chegou a afirmar que o Banco Central atrapalhou o negócio com a Fictor ao decretar a liquidação do Master. Empresas como a Fictor não estão sob supervisão do Banco Central. Nem os produtos que ofereceu no mercado, a chamada Sociedade em Conta de Participação (SCP) estão sob fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Esses papéis, que são usados de forma privada, por exemplo, entre sócios que querem construir um prédio, e acabaram sendo oferecidos a investidores até mesmo por assessores financeiros, o que levou a um questionamento na CVM pela Associação Brasileira de Assessores de Investimento (Abai). Além de prometer retornos que chegavam a 1,8%, 2% no mês, a Fictor ofereceu comissões elevadas (2% sobre o valor investido) a assessores para colocar seus papéis no mercado. A CVM informou que analisa o caso.

