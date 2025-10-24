A- A+

transição energética Recursos obtidos com petróleo serão usados na transição energética Afirmação é do presidente Lula e foi feita na Indonésia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil usará recursos obtidos a partir do petróleo para investir na transição energética. Segundo ele, a grande quantidade de dinheiro obtida com combustíveis fósseis é o que ajudará a Petrobras deixar de ser uma empresa de petróleo para se tornar uma empresa de energia.

A declaração do presidente foi na madrugada desta sexta-feira (24), pouco antes de embarcar da Indonésia para a Malásia.

Ao ser perguntado sobre qual mensagem ele passaria ao mundo, em meio aos avanços dos estudos para exploração de petróleo na Margem Equatorial e a COP30, em Belém, Lula afirmou que, antes de tudo, é preciso que as pessoas saibam que o Brasil é um dos países que mais têm energia renovável.

“A gasolina brasileira utiliza 30% de etanol. Por isso, a nossa gasolina é mais pura que as outras. Nosso óleo diesel tem 20% de biodiesel. Por isso, ele é mais puro do que os outros”, disse o presidente.

Margem Equatorial

Além disso, com relação à Margem Equatorial, o que aconteceu foi apenas uma autorização para fazer pesquisa na região. “E entre fazer a pesquisa e ter petróleo, leva um tempo muito grande, porque precisa de novas licenças para fazer as coisas. Isso em uma empresa que tem expertise”, acrescentou o presidente.

Lula lembrou que a competência da Petrobras é reconhecida até mesmo pelo fato de a empresa não ter, em sua história, “vazamento de óleo em lugar nenhum”.

“Possivelmente seja a empresa com mais expertise de prospectar petróleo em águas profundas, sem nenhum dano. Ora, se nós estamos reivindicando que a gente proteja as florestas e que nós queremos trabalhar para que a gente possa reduzir o uso de combustível fóssil, uma das formas é a gente utilizar o dinheiro do petróleo para consolidar a chamada transição energética do planeta terra”, argumentou o presidente.

“A Petrobras é uma empresa que vai, aos poucos, deixar de ser uma empresa de petróleo para ser uma empresa de energia”, acrescentou.

Investimento

Lula lembrou, a seguir, que a estatal já investe em outros tipos de energia, e que o dinheiro necessário para isso vem exatamente do petróleo, combustível que, segundo ele, ainda será necessário por muitas décadas.

“É muito fácil falar assim do combustível fóssil, mas é difícil a gente dizer quem é que tem hoje condições de se libertar do combustível fóssil. Ninguém tem”, enfatizou.

Ao reiterar que o Brasil continuará usando esse dinheiro para esse fim, Lula finalizou: “enquanto o mundo precisar, o Brasil não vai jogar fora uma riqueza que pode melhorar a própria vida do povo brasileiro”.

