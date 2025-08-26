A- A+

EUA Recusa de Lisa Cook em aceitar a demissão do Fed reforça suspeita de fraude, diz secretário de Trump Demitida por Trump, a diretora do BC americano disse que não renunciará ao cargo e vai à Justiça contra decisão

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta terça-feira que a recusa da diretora do Federal Reserve, Lisa Cook, em deixar o cargo após o presidente Donald Trump anunciar sua demissão reforça a suspeita de que ela teria cometido fraude hipotecária.

— Uma diretora do Federal Reserve literalmente assina seu nome e comete fraude hipotecária, certo?”, disse Lutnick ao programa Squawk Box, da CNBC, um dia depois de Trump ter informado a Cook de sua saída do banco central, acrescentando:

— É alegado que ela cometeu fraude hipotecária, e ela responde: ‘não vou a lugar nenhum’. Bem, o criminoso sempre diz: ‘não vou a lugar nenhum’.

Ao ser questionado se Trump tentaria demitir Jerome Powell por justa causa caso o presidente do Fed não cortasse o pagamento e o acesso de Cook ao prédio do bc americano, Lutnick desconversou:

—Tudo isso são ‘cenários hipotéticos'.

No entanto, Lutnick afirmou ainda não saber quem teria autoridade para impedir que Cook recebesse salário ou para restringir seu acesso físico ao Fed.

O secretário de Comércio afirmou que única resposta é que o Departamento de Justiça vai assumir o caso e lidar com a situação.

— Mas o fato é que, se essa mulher cometeu fraude hipotecária, ela deveria ser respeitosa com os Estados Unidos da América, com o Federal Reserve, onde diz que se importa, e deveria desaparecer e torcer para que a polícia não a siga, certo? — disse o secretário à CNBC.

Na noite de segunda-feira, a diretora do Fed afirmou que o presidente Trump “não tem autoridade” para demiti-la, alegando que não havia motivo legal para sua saída, ressaltando que não iria renunciar ao cargo.

Disputa no banco central dos EUA: Quem é Bill Pulte, que iniciou investigação sobre a diretora Lisa Cook?

Para contestar sua destituição, Cook — primeira mulher negra a ocupar um cargo na diretoria do Fed em Washington — contratou o renomado advogado Abbe Lowell, que afirmou nesta sexta-feira que a diretora do Fed vai à Justiça contra o classificou de "medida ilegal". A disputa pode acabar sendo decidida pela Suprema Corte.

— A tentativa dele (de Trump) de demiti-la, baseada apenas em uma carta de encaminhamento, não tem qualquer fundamento em fatos ou jurídico. Nós entraremos com uma ação judicial contestando essa medida ilegal — disse o advogado, acrescentando que vai adotar “todas as medidas necessárias para impedir” a investida de Trump.

O Departamento de Justiça investiga Cook após o diretor da Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, alegar que ela teria feito declarações falsas em solicitações de hipotecas residenciais. Até o momento, ela não foi formalmente acusada nem condenada por qualquer crime.

Veja também