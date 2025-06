Reddit processa a Anthropic e diz que empresa explorou dados de usuários para treinar modelos de IA

A- A+

A Reddit está processando a empresa de inteligência artificial Anthropic, alegando que ela utilizou o conteúdo da rede social sem permissão para treinar seus modelos de IA.

A ação judicial, registrada nesta quarta-feira no tribunal estadual da Califórnia, afirma que a Anthropic tentou acessar dados do Reddit mais de 100.000 vezes desde julho do ano passado.

O Reddit declarou que esse "uso comercial não autorizado de seu conteúdo" violou suas regras e explorou os dados pessoais dos usuários sem o consentimento deles.

A Anthropic recusou-se a comentar sobre o processo. A empresa de IA, fundada por um grupo de ex-funcionários da OpenAI, tem adotado uma postura pública voltada para segurança e responsabilidade, mais do que alguns de seus concorrentes.

O Reddit, uma plataforma de mídia social com sede em São Francisco, afirmou ter "estabelecido um mercado para licenciamento de conteúdo".

A empresa já firmou acordos de licenciamento com concorrentes da Anthropic, como a OpenAI e o Google, da Alphabet, e disse na ação judicial que "outros gigantes do setor de IA entendem e respeitam as regras do Reddit".

“Acreditamos em uma internet aberta — mas isso não significa aberta para exploração comercial”, disse Ben Lee, diretor jurídico do Reddit, em um e-mail.

“Não vamos tolerar que entidades com fins lucrativos como a Anthropic explorem comercialmente o conteúdo do Reddit em busca de bilhões de dólares, sem qualquer retorno para os redditors ou respeito à sua privacidade.”

