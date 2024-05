A- A+

TECNOLOGIA Reddit vai licenciar conteúdo de seus fóruns para treinar Inteligência Artificial do ChatGPT Parceria com OpenAI prevê também turbinar a rede social com a tecnologia de IA

O Reddit firmou uma parceria com a OpenAI para alimentar o chatbot de Inteligência Artificial (IA) generativa ChatGPT com o conteúdo dos seus fóruns. A parceria também será reversa: a plataforma de IA vai ajudar a empresa de mídia social a adicionar novos recursos aos fóruns.

O acordo "permitirá que as ferramentas de Inteligência Artificial da OpenAI entendam melhor e apresentem o conteúdo do Reddit, especialmente sobre tópicos recentes", disseram as empresas na quinta-feira, 16, em um comunicado conjunto.

O Reddit é uma rede social que funciona também como agregador de notícias e se organiza por meio de fóruns de discussão em comunidades virtuais.

O acordo permite que a OpenAI exiba o conteúdo do Reddit e treine sistemas de IA com os dados do novo parceiro. Com o anúncio, as ações da Reddit, que teve sua abertura de capital em março, chegaram a subir 15% nas negociações prévias ao horário regular de funcionamento das Bolsas em Nova York.

O Reddit também oferecerá aos seus usuários novas ferramentas baseadas em IA, construídas com modelos criados pela OpenAI, que organizará a exibição de anúncios no site de seu parceiro. Os valores firmados com o acordo não foram divulgados.

O conteúdo do Reddit tem sido uma fonte popular de dados de treinamento para a criação de modelos de IA — incluindo os da OpenAI. Na semana passada, o Reddit lançou novas políticas para o uso de seus dados, como parte de um esforço para aumentar a receita por meio de acordos de licenciamento com desenvolvedores de inteligência artificial e outras empresas.

— Nossos dados são extremamente valiosos. Estamos vendo um enorme interesse neles — disse o CEO Steve Huffman num evento no início deste mês.

Acordo com Google

Encontrar novas oportunidades de geração de receita foi parte da estratégia do Reddit ao se preparar para sua abertura de capital. A empresa também assinou um acordo em janeiro com a Alphabet, dona do Google, no valor de US$ 60 milhões, para ajudar a treinar grandes modelos de linguagem, a tecnologia que sustenta a IA generativa.

Huffman se recusou a discutir os detalhes do acordo com o Google, mas disse que eles valem enquanto um resumo do Reddit aparecer em uma pesquisa do buscador, ou se um licenciado exibir a marca do Reddit em resultados gerados por IA.

A plataforma, com sede em San Francisco, assinou acordos de licenciamento no valor total de US$ 203 milhões, com prazos variando de dois a três anos. O Reddit ainda está em negociações para fechar acordos adicionais de licenciamento.

A OpenAI, por sua vez, está cada vez mais firmando parcerias com empresas de mídia para ajudar a treinar seus sistemas de IA e mostrar mais conteúdo em tempo real em seu chat. O criador do ChatGPT também assinou acordos com Dotdash Meredith no início deste mês e com o Financial Times em abril.

Apoiadas pela Microsoft, a startup surgiu como uma força motriz no desenvolvimento de Inteligência Artificial. Sam Altman, CEO da OpenAI, tem uma longa história com o Reddit. Ele foi um dos maiores acionistas da empresa na época do IPO no início deste ano e atuou como CEO interino do Reddit por um curto período em 2014.

As ações do Reddit, que haviam caído 5,5% para US$ 56,38 nas negociações regulares em Nova York na quinta-feira, subiram até US$ 64,75 após o anúncio da parceria. A ação já acumula uma valorização de 66% desde a abertura de capital.

