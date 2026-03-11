A- A+

academia Rede de academias Corpo e Saúde busca inserir as primeiras franquias da empresa do Nordeste Recife e Aracaju receberão empreendimentos da rede em breve

Com a expansão e a popularidade do mercado fitness e wellness no Brasil, o Nordeste se tornou um dos principais vetores de crescimento do setor no país, atraindo diversas redes de academias para a região. Uma delas é a Corpo e Saúde, que busca expandir seus empreendimentos em Recife e Aracaju.

De acordo com o CEO da Corpo e Saúde, Roberto Oliveira, a escolha por essas duas capitais é baseada em análises do potencial econômico, do crescimento da população e da crescente procura por serviços de bem-estar.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising, a área de Saúde, Beleza e Bem-Estar é uma das mais importantes no sistema de franquias do país, apresentando um crescimento de 13,1% em 2025. Para acompanhar o bom momento do mercado, a rede de academias participa, neste mês de março, da Expo Franquias Nordeste, para articular novas unidades da rede.

A ideia da Corpo e Saúde é iniciar as primeiras operações na região nordestina assim que parcerias locais forem firmadas, mantendo o mesmo nível de gestão e estrutura que fez a marca se destacar no Centro-Oeste do país.

No Nordeste, a rede de academias traz um modelo de academia que inclui piscinas com atividades para crianças e adultos, como natação e hidroginástica, além de aulas em grupo, como dança e pilates. Um outro foco é o Espaço Mulher, uma área exclusiva para o treino de pernas e glúteos, oferecendo mais conforto e privacidade para as mulheres.





