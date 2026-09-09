NOTAS DA COMUNIDADE
Rede de checagem de fatos expressa preocupação com teste das Notas da Comunidade na América Latina
Diretora diz que serviço não é suficiente para reduzir o impacto de informações falsas prejudiciais nas plataformas de redes sociais
A principal rede mundial de checagem de fatos afirmou, nesta quarta-feira (9), estar "profundamente preocupada" com a decisão da Meta de começar a testar seu sistema de Notas da Comunidade em 16 países da América Latina.
"O programa Notas da Comunidade, por si só, simplesmente não é suficiente para reduzir o impacto de informações falsas prejudiciais nas plataformas de redes sociais", disse Angie Holan, diretora da Rede Internacional de Checagem de Fatos (IFCN), da qual a AFP é membro, em um comunicado.
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A decisão representa um passo em direção à substituição do programa profissional de verificação jornalística que a Meta realiza na região com organizações parceiras.