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comércio Rede de Inovação aposta em tecnologia para aumentar competitividade do comércio em Pernambuco Iniciativa do Sistema Comércio foi lançada no Recife e prevê integração entre empresários, sindicatos e instituições para enfrentar desafios do setor

Pernambuco se tornou o terceiro estado do país a lançar a Rede de Inovação do Sistema Comércio, iniciativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em parceria com o Senac Nacional, o Departamento Nacional do Sesc e os Sistemas Fecomércio/Sesc/Senac dos estados.

O lançamento ocorreu nesta segunda-feira (20), na Casa do Comércio, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, e reuniu representantes do setor produtivo, empresários e instituições de inovação.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, Pernambuco foi escolhido para integrar a primeira fase da iniciativa devido ao ambiente de inovação já consolidado no estado, impulsionado por parcerias com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e o Porto Digital.

"É o terceiro estado que a CNC está fazendo. São 14 estados do país que vão implantar essa rede em nível nacional, e a gente tem o privilégio de estar à frente graças à grande parceria que temos. Essas parcerias nos habilitaram a ser uma referência nacional para esse tipo de iniciativa", afirmou.

Segundo Peixoto, um dos principais desafios enfrentados pelas empresas pernambucanas é a escassez de mão de obra qualificada. Para ele, investir em tecnologia e inovação é essencial para aumentar a produtividade e garantir a competitividade dos negócios. "O maior gargalo hoje é a mão de obra. Se a gente não se preparar na tecnologia para aumentar a produtividade, muitas empresas correm o risco de fechar nos próximos anos. Nosso objetivo é mostrar as possibilidades de parceria para tornar essas empresas mais competitivas", disse.

A Rede de Inovação busca aproximar empresas, sindicatos e instituições do Sistema Comércio para identificar desafios do setor e desenvolver soluções voltadas ao comércio, aos serviços e ao turismo. Nesta etapa inicial, o foco será o mapeamento das demandas das empresas para orientar futuras ações.

O diretor de Inovação e Tecnologia da Informação da CNC, Maurício Ogawa, explicou que, neste primeiro momento, a prioridade não é definir um orçamento específico para a iniciativa, mas integrar a estrutura já existente dentro do Sistema Comércio. "O Sistema Comércio já possui uma potência instalada, mas muitas vezes ela não conversa entre si. O objetivo da rede é integrar federações, sindicatos, Sesc e Senac para apoiar empresários, empresas e trabalhadores", afirmou.

Segundo Ogawa, Pernambuco está entre os estados mais avançados na implementação da proposta e servirá como referência para as demais unidades da federação. "O estado está muito na frente. Pernambuco é uma das referências do Sistema Comércio quando falamos de inovação", destacou.

O diretor regional do Senac Pernambuco, Regivan Dantas, apresentou resultados que já vêm sendo alcançados pela instituição. Entre eles está a criação do Instituto de Ciência e Tecnologia, credenciado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), permitindo que empresas desenvolvam projetos utilizando incentivos previstos na Lei do Bem e na Lei de Informática.

Além disso, o Senac implantou, em 2024, uma incubadora voltada para atender demandas do setor produtivo. "Já tivemos quase 200 projetos submetidos, com 56 aprovados, impactando mais de 500 alunos em apenas dois anos. A ideia é que as empresas tragam seus desafios e, junto aos alunos e professores, possamos desenvolver soluções que melhorem o ambiente de negócios e aumentem a competitividade do setor", explicou.

Durante o evento, também foram apresentados os ambientes de inovação do Senac Pernambuco, incluindo laboratórios, projetos estratégicos, consultorias, programas de inovação aberta, formação executiva e iniciativas de pesquisa e desenvolvimento.

O encontro foi encerrado com a construção do Pacto Pernambucano pela Inovação, proposta que pretende fortalecer a cooperação entre empresas, entidades e instituições de ensino para desenvolver projetos conjuntos e ampliar a cultura de inovação no comércio, nos serviços e no turismo em Pernambuco.



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