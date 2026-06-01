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"efeito imediato" Rede hoteleira canadense Blue Diamond anuncia que encerrará operações em Cuba Grupo administrava 62 estabelecimentos, todos em parceria com o governo, sob 10 marcas diferentes

A rede hoteleira canadense Blue Diamond anunciou o encerramento de suas operações em Cuba "com efeito imediato", em um momento de crescente pressão dos Estados Unidos sobre a ilha de governo comunista, segundo um comunicado divulgado à AFP nesta segunda-feira (1º).

O grupo administrava 62 estabelecimentos, todos em parceria com o governo, sob 10 marcas diferentes, mas não possui nenhum imóvel próprio em Cuba.

"Devido às limitações operacionais e às condições de mercado em curso, a Blue Diamond Resorts Cuba encerra suas operações", afirmou um comunicado emitido pela Duval Communications, empresa de Montreal que representa a Blue Diamond.

Em 1º de maio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto com um novo pacote de sanções que ameaça particularmente as atividades de empresas estrangeiras que colaboram com o Estado cubano.

Em seu comunicado, a Blue Diamond, que afirma ter reduzido suas operações desde fevereiro, não vinculou oficialmente essa decisão às medidas adotadas pelo governo americano.

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