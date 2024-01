Rede Muda Mundo realiza primeiro evento internacional em Portugal

A- A+

Portugal foi o país escolhido para sediar, na noite da última terça-feira (23), o Onboarding, primeiro evento internacional da Rede Muda Mundo, em colaboração com os fundadores da clínica de medicina dentária Alinea, Tita e César Pimentel.

O encontro é um capítulo essencial de uma série de eventos estratégicos promovidos pela Rede Muda Mundo, cujo objetivo é transcender fronteiras nacionais. No decorrer da jantar, a Rede Muda Mundo concentrou seus esforços em uma causa nobre: inspirar a transformação ativa das pessoas.

Este compromisso será materializado por meio da qualificação de empreendedores e líderes, uma iniciativa facilitada pelo Programa Cais, uma das vertentes do Porto Social, integrante essencial da rede.

O CEO da Rede Muda Mundo e embaixador no Brasil do Pacto Global da ONU, Fábio Silva, ressaltou a importância deste momento significativo. "Este foi instante de celebração, reflexão e inspiração. Nosso objetivo é construir uma rede sólida de apoio para as iniciativas da Rede Muda Mundo, buscando um constante crescimento do grupo de voluntários e de indivíduos interessados em nos apoiar”, disse o executivo.

O propósito do Onboarding vai além de ser um mero encontro; é um momento marcante de celebração, reflexão e inspiração. A Rede Muda Mundo aspira criar uma rede sólida de apoio para impulsionar suas iniciativas, estimulando o crescimento constante do grupo de voluntários e apoiadores interessados.

"Fechando o capítulo desta noite singular, o Onboarding em Portugal transcende sua dimensão geográfica, tornando-se um passo crucial na missão da Rede Muda Mundo de promover mudanças sociais positivas. Essa iniciativa não apenas se alinha aos valores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, evidenciando, mas também serve de inspiração para um futuro de colaboração global", enfatizou Fábio Silva.

