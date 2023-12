A- A+

Expansão Rede Novo Atacarejo inaugura, este mês, novas unidades no Recife e no Sertão São três unidades, sendo uma inauguração nesta quinta-feira (7), no bairro da Várzea, no Recife, e outras duas no Sertão pernambucano

Neste mês de dezembro, a rede nordestina Novo Atacarejo inaugura mais três unidades em Pernambuco. Nesta quinta (7), vai ser aberta a primeira delas na Avenida Afonso Olindense, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

Já as outras duas vão ser no Sertão do Estado: uma na cidade de Oricuri, na rodovia BR 122, km 98, no bairro Santa Maria, na próxima quarta-feira (13); e a outra em Araripina, na BR 361, no bairro de Cavalete, no próximo dia 15.

Segundo a empresa, serão gerados quase mil empregos diretos e três mil indiretos. Com as três unidades, o grupo fecha 2023 com nove lojas inauguradas, sendo sete em Pernambuco e duas na Paraíba.

A rede passa a contar com total de 27 estabelecimentos em 22 cidades (24 em Pernambuco e duas na Paraíba), gerando uma média de três mil empregos diretos. “Estamos seguros em seguir com a expansão de novas lojas e levar desenvolvimento às cidades onde atuamos”, comemorou o CEO da rede, Daniel Costa.

Para se candidatar as vagas e outras informações, basta acessar o site do Novo Atacarejo.

