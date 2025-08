Rede social de Trump começa teste com buscador de IA

A- A+

A rede social do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou os testes de uma nova ferramenta de busca com inteligência artificial (IA). Chamada de Truth Search AI, a funcionalidade foi desenvolvida em parceria com a startup americana Perplexity e pretende fornecer respostas diretas, contextualizadas e com citações claras das fontes.

A nova função já está disponível na versão web da Truth Social e deve ser incorporada aos aplicativos para iOS e Android nas próximas semanas. Além da rede social, o conglomerado de Trump controla a plataforma de streaming Truth+ e uma frente voltada ao setor financeiro digital, a Truth.Fi.

Em comunicado, Devin Nunes, CEO da Trump Media and Technology Group e ex-congressista republicano, afirmou que a iniciativa fortalece a atuação da empresa na chamada “economia patriótica”, expressão usada para designar um ecossistema de produtos e serviços alinhados a valores conservadores.

"Temos orgulho de lançar o teste beta da Truth Social AI com a Perplexity. Vamos aprimorar a ferramenta com base no retorno dos usuários, ao mesmo tempo em que seguimos implementando outras melhorias na plataforma" afirmou Nunes.

Lançada em 2022 após Trump ser banido de redes sociais tradicionais, a Truth Social ainda tem base de usuários reduzida, mas vem tentando crescer por meio de recursos tecnológicos e integração com a imagem pública do presidente.

