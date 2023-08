A- A+

REDES SOCIAIS Rede social X, antigo Twitter, começa a pagar usuários por engajamento; veja como funciona Para receber o repasse, é preciso ser assinante do serviço X Premium. Elon Musk não deixou claro como é feito o cálculo da remuneração, nem qual é a periodicidade do pagamento

As contas verificadas do X (antigo Twitter) já começaram a receber remuneração pelo engajamento que geram na rede social. Os primeiros pagamentos começaram a ser feitos na semana passada, segundo a rede social.

Em julho, o dono da plataforma, Elon Musk, anunciou que iria passar a monetizar os criadores de conteúdo. Apenas os usuários com selo azul - aqueles que pagam pelo serviço X Premium, antes chamado de Twitter Blue - têm direito ao repasse. A assinatura custa R$ 440 por ano, cerca de R$ 36 por mês.

Para receber a remuneração, é preciso também se enquadrar em três critérios: acumular ao menos 5 milhões de visualizações em publicações nos últimos três meses, ter um pagamento mínimo de US$ 10 a receber e um mínimo de 500 seguidores. As regras para monetização foram flexibilizadas na última sexta-feira - antes, era preciso ter 15 milhões de visualizações e ao menos US$ 50 a receber.

"Reduzimos o limite de qualificação para compartilhamento de receita de anúncios de 15 milhões para 5 milhões de visualizações nos últimos 3 meses. Também reduzimos o limite mínimo de pagamento de US$ 50 para US$ 10. Faça uma assinatura Premium para obter acesso", afirma a publicação.

Elon Musk não deixou claro como, exatamente, o valor da remuneração é calculado. Segundo o bilionário, a métrica não leva em consideração apenas o número de visualizações das publicações, mas também quantos anúncios foram exibidos para outros usuários verificados.



Como funciona a monetização do X

O programa de remuneração do X permite que os usuários sejam remunerados pelas visualizações que têm os anúncios exibidos em respostas ao conteúdo publicado. Os pagamentos são feitos por meio de um cronograma determinado pela empresa. Para participar, além de ser um usuário pago, é preciso se inscrever no programa de pagamentos.

Os primeiros repasses foram pagos na primeira semana de agosto. A empresa publicou duas mensagens para justificar a demora nos repasses, alegando que "o número de pessoas que se inscreveram para o compartilhamento de receita de anúncios excedeu nossas expectativas". Na mesma postagem, do dia 4 de agosto, a rede indicava que precisava "de um pouco mais de tempo para revisar tudo". Os pagamentos começaram três dias depois,

Caso a conta não atenda a algum dos requisitos de elegibilidade ou viole os termos de uso da rede social, o X envia um aviso aos usuários. A empresa diz que pode "rejeitar inscrições a seu critério exclusivo, inclusive por motivos comerciais, financeiros ou legais".

