REDES SOCIAIS Rede X, antigo Twitter, dificultou acesso a sites malvistos por Elon Musk, diz jornal Teste realizado pelo jornal Washington Post detectou um 'delay' de até 5 segundos para acessar páginas como as do The New York Times e da Reuters

A rede social X, antigo Twitter, parece ter forçado um atraso no acesso a determinados sites, de até 5 segundos.



Entre as páginas prejudicadas estão as do jornal The New York Times, da agência de notícias Reuters, do Instagram e da Blue Sky, outra rede social. As informações foram baseadas em testes feitos pelo jornal Washington Post.

Em todos os casos, uma coincidência: os alvos desse "delay" eram sites dos quais Elon Musk, dono da X, não gosta, seja por serem concorrentes ou por publicarem reportagens críticas.

O Washington Post testou os atrasos e descobriu que, se alguém clicasse em um link que o enviasse para outro site, esse link se abriria em uma tela em branco, que duraria alguns segundos para carregar novamente.



Sob comando de Elon Musk, Twitter atendeu a quase todos os pedidos de censura por parte de governos autoritários

Ainda na tarde de terça-feira o problema parecia já ter sido desfeito.

