Marketing Redes sociais e IA: palestra gratuita no Recife ensina estratégias para aumentar vendas on-line O encontro será realizado pelo especialista em marketing digital Felipe Pereira, no Sebrae-PE

O especialista em marketing digital Felipe Pereira realiza, nesta quinta-feira (12), às 19h, um evento gratuito sobre estratégias de marketing para aumentar vendas pela internet, usando redes sociais e inteligência artificial. O encontro será realizado no Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco, no bairro Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife.

Na ocasião, Pereira lançará o livro "Internet que Vende". A obra, publicada pela DVS Editora, será vendida no local por R$ 89. Os interessados em participar podem se inscrever no site do evento.

Durante o encontro, os participantes terão acesso a dicas práticas para estruturar ofertas, melhorar o posicionamento nas redes sociais e transformar seguidores em clientes. A proposta é apresentar caminhos acessíveis para quem deseja vender mais no ambiente on-line, mesmo sem grande investimento inicial.

Clientes

Segundo Felipe Pereira, a internet deixou de ser apenas um canal de vendas e passou a ser um dos principais meios de atrair clientes, fortalecer marcas e gerar oportunidades tanto no ambiente on-line quanto no físico.

“Nos últimos anos, muitos empreendedores têm dificuldade em transformar visitas em vendas. Na palestra e no livro, mostramos estratégias aplicáveis para que qualquer negócio consiga resultados mais consistentes no digital”, afirmou Felipe Pereira.

*Com informações da assessoria de imprensa.

