Redes sociais podem contribuir para aumento nas vendas

As redes sociais ocupam um papel central na comunicação moderna, alterando a dinâmica da conexão entre as marcas e seu público-alvo. No contexto dinâmico do comércio eletrônico, a presença estratégica nas redes sociais pode tornar-se uma necessidade crucial para o êxito nas vendas de produtos.

Dados do último estudo da NuvemShop, plataforma para criação de lojas online, mostram que em 2023, 59,5% das pequenas e médias empresas online utilizaram o Instagram como o principal meio de criação de conteúdo digital para divulgação de sua loja virtual.

O WhatsApp ocupa o segundo lugar no ranking, representando 39% , enquanto o Facebook está na terceira posição, com 38% das empresas utilizando a rede para divulgação de seus produtos e serviços.

Ao conectar-se com milhões de usuários ativos diariamente, essas plataformas sociais oferecem às empresas a oportunidade de apresentar seus produtos a um público vasto e diversificado.

Ainda segundo uma pesquisa sobre Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil, realizada pela ferramenta de CRM RdStation, o marketing digital de fato está disseminado no mercado brasileiro e vem ganhando consistência ano a ano. Apenas 5,5% das empresas entrevistadas afirmam divulgar suas marcas apenas por meio de ações de publicidade tradicional e eventos, enquanto 94% adotam estratégias de marketing digital

Marcio Samia, sócio-fundador da agência Imediatto Comunicação, explica que a possibilidade de engajamento direto com o consumidor é outra característica distintiva das redes sociais. Elas estabelecem um canal direto e instantâneo entre as marcas e consumidores. A interação em tempo real proporciona uma experiência mais pessoal, permitindo que as empresas respondam a perguntas, ofereçam suporte e recebam feedback imediato.

'A construção de comunidades leais destaca-se como uma força significativa das redes sociais. A capacidade de criar comunidades on-line em torno de marcas não apenas impulsiona a lealdade do cliente, mas também oferece um terreno fértil para estratégias de venda, como lançamentos de produtos e promoções exclusivas', relata.

Marcio explica que o papel dos influenciadores e do marketing colaborativo se destaca nas vendas de produtos. Através das redes sociais, as marcas podem colaborar com influenciadores para amplificar sua mensagem e atingir públicos específicos de maneira autêntica.

A humanização da marca é uma oportunidade única proporcionada pelas redes sociais. Elas permitem que as marcas compartilhem histórias, valores e bastidores, criando uma conexão emocional com os consumidores. Essa abordagem estabelece confiança e torna os produtos mais atraentes', destaca.

