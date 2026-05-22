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Seguro Social Redução de fila do INSS e previsões subestimadas levam a alta nos gastos da Previdência Governo vai elevar previsão de gastos com benefícios previdenciários em R$ 11 bilhões

O governo federal vai aumentar em R$ 11 bilhões a previsão de gastos com a Previdência Social, em relatório que será divulgado nesta sexta-feira, o que vai levar a uma alta no bloqueio de gastos do governo.

Para este ano, o gasto projetado com a Previdência é de R$ 1,122 trilhão. Mas já no primeiro relatório bimestral de acompanhamento de receitas e despesas, a equipe econômica teve que elevar a estimativa em R$ 1 bilhão.

Para especialistas, isso ocorre porque as despesas estavam subestimadas, o que leva ao descasamento nas contas do regime geral de aposentadoria e força cortes orçamentários, prejudicando áreas essenciais e investimentos.

Além disso, as previsões não consideram o impacto da redução da fila do INSS.

Segundo estudo da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, a despesa com benefícios previdenciários e assistenciais, Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverá ficar acima do projetado para 2026 em R$ 18 bilhões, o que pode exigir novos cortes para assegurar o cumprimento das metas fiscais.

"O orçamento do BPC estava com uma estimativa muito otimista, diante do resultado da revisão que está sendo realizada. Além disso, nem a despesa estimada para o BPC, nem a dos demais benefícios previdenciários estavam contando com o custo adequado da redução da fila que implica no pagamento de atrasados", afirmou o consultor Leonardo Rolim.

Para acelerar a redução da fila do INSS, que atingiu 3,1 milhões de requerimentos em fevereiro, o governo vem ampliando uso de mecanismos, como atestados digitais na concessão de benefícios.

Com isso, a fila baixou para 2,7 milhões em março; 2,5 em abril e 2,3 milhões em maio, dados parciais de maio. A meta do Ministério da Previdência é zerar a fila, deixando os novos pedidos, um montante de 700 mil todo mês.

Segundo levantamento do especialista Rogério Nagamine, com base em dados oficiais, entre 2023 e 2025, a diferença entre a despesa projetada e o valor efetivamente desembolsado alcançou R$ 75,6 bilhões.

— Nos anos de 2023 a 2026 houve, de forma sistemática, subestimativa da despesa do RGPS (Regime Geral da Previdência Social). Na comparação do previsto na LOA (Lei Orçamentária Anual) com o gasto efetivo, se acumulou uma estimativa de cerca de R$ 75 bilhões nos anos de 2023 a 2025 e deve ocorrer novamente em 2026 — destacou Nagamine.

Para especialistas, o problema não é o rápido processo de envelhecimento da população brasileira, o que tende a pressionar os gastos públicos, mas subestimar despesa.

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