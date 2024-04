A- A+

IMPOSTO Redução do IPVA em Pernambuco resulta em economia de R$ 504 milhões a proprietários de veículos A alíquota única de 2,4%, proposta pelo Governo do Estado e aprovada pela Alepe, em 2023, já resulta em uma economia de R$ 504 milhões no montante pago pelos donos de veículos matriculados no Estado

A redução da alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), por meio de uma medida proposta pelo Governo do Estado e aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe) em setembro de 2023, já resulta em uma economia de R$ 504 milhões no montante pago pelos proprietários de veículos matriculados no Estado.

De janeiro a março deste ano, a arrecadação do IPVA foi de R$ 886 milhões, enquanto no mesmo período de 2023 foi de R$ 1,39 bilhão. O montante representa uma redução de 36% na arrecadação deste tributo somente neste primeiro trimestre de 2024.

De acordo com a governadora em exercício Priscila Krause, com a atualização da tabela e nova alíquota de 2,4%, Pernambuco passou a ter o menor IPVA da Região Nordeste. “Além disso, damos a possibilidade de parcelamento do valor até o mês de novembro para facilitar o pagamento e a isenção aos mototaxistas. Isso representa uma importante economia e alívio no bolso das famílias pernambucanas", acrescentou Priscila.

A iniciativa facilita aos proprietários de veículos terem seus automóveis regularizados. "A redução das alíquotas do IPVA foi um compromisso assumido pela governadora Raquel Lyra. Uma medida que já demonstra um resultado expressivo, com meio bilhão de reais economizado pelos motoristas pernambucanos", lembrou o secretário da Fazenda, Wilson José de Paula.

A publicação dos novos valores determinou a alíquota única de 2,4%, em substituição aos 4,0% ou 3,0% aplicados anteriormente. Além de tirar Pernambuco do topo do ranking entre os maiores impostos veiculares do país, a medida ainda oferece a possibilidade de parcelar o valor em até dez vezes, facilitando a quitação do imposto.

Veja também

DECLARAÇÃO Receita alerta para golpe do falso aplicativo do Imposto de Renda