Redução do preço da gasolina nas refinarias começa a valer nesta terça-feira (3)

A redução de 5,6% no preço da gasolina nas refinarias anunciada pela Petrobras começa a valer nesta terça-feira. Em média, o valor para as distribuidoras deve passar para R$ 2,85 por litro, uma redução de R$ 0,17 por litro.

O valor final para consumidores é diferente, assim, como o percentual de queda, pois no cálculo do preço final entram fatores como lucro das distribuidoras e impostos.

Após o anúncio da Petrobras, economistas começaram a revisar para baixo suas previsões para a inflação de junho, uma vez que esse combustível tem forte impacto no índice. A redução pode ajudar também a reduzir pressões sobre o aumento da taxa de juros.





Segundo economistas, o impacto do corte de preço da gasolina no IPCA será de cerca de 0,10 ponto percentual. A visão é de que, mesmo com pressões de aumento nas contas de energia elétrica - o governo anunciou que vai vigorar a bandeira vermelha neste mês - , os combustíveis serão responsáveis por um alívio na inflação do mês.

No mês passado, a Petrobras havia reduzido o preço do diesel em 4,66%, o terceiro corte no ano. Havia uma expectativa de que o mesmo ocorresse com a gasolina.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, chegou a dizer na semana passada que, se o valor do petróleo no mercado internacional continuasse caindo, a estatal reduziria os preços dos combustíveis nas refinarias.

De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a defasagem da gasolina vendida no Brasil em relação ao preço internacional está em 2%.

