A- A+

combustíveis Refinaria de Manaus mantém em 2026 maiores preços entre refinarias brasileiras A gasolina ficou em nível 20,1% acima do preço de paridade de importação (PPI), a R$ 2,90 por litro, segundo levantamento do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep) divulgado nesta quinta-feira (12)

A Refinaria de Manaus (Ream), do grupo Atem, manteve o maior valor entre as refinarias brasileiras para a gasolina, diesel e o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em janeiro. A gasolina ficou em nível 20,1% acima do preço de paridade de importação (PPI), a R$ 2,90 por litro, segundo levantamento do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep) divulgado nesta quinta-feira (12).

No mês passado, a Petrobras anunciou uma redução de 5,2% no preço da gasolina em suas refinarias, reduzindo de R$ 2,73 para R$ 2,59, diminuindo a distância em relação ao PPI calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), mas ainda acima com uma diferença de 7,6%. Em relação ao diesel, a Petrobras manteve o preço praticado por suas refinarias em R$ 3,30, e ficou ligeiramente abaixo do PPI, com uma diferença de 0,6%.

O preço da gasolina praticado pela Acelen (Refinaria de Mataripe), na Bahia, apresentou queda de 1,7%, fechando o mês em R$ 2,55 e em um patamar 6% acima da referência internacional, enquanto a Brava (Refinaria Potiguar Clara Camarão), no Rio Grande do Norte, também apresentou queda, com uma diferença de 1,5% em relação à dezembro, fechando o mês no valor de R$ 2,52, ficando 4,7% superior ao PPI.

Já no diesel, a Acelen (Refinaria de Mataripe) apresentou um pequeno aumento de 0,9%, encerrando o mês com o preço de R$ 3,31, um patamar 0,4% acima do PPI. A Ream também registrou os maiores preços nesse combustível, mesmo com uma nova redução, dessa vez de 1,3%, chegando ao valor de R$ 3,70, patamar 11,3% superior ao PPI.

O PPI calculado para o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) registrou pequena redução em janeiro, com uma queda de 0,7% em relação à última semana de dezembro, saindo de R$ 32,94 para R$ 32,70. O valor da Petrobras não sofreu alteração (R$ 34,68) e ficou acima do PPI, correspondendo a uma diferença de 6,1%.

Já a Ream registrou um pequeno aumento de 0,6% no GLP, alcançando o valor de R$ 38,73 no mês de janeiro, marcando uma diferença superior de 18,4% em relação à referência internacional. A Brava (Refinaria Potiguar Clara Camarão) desde setembro de 2025 não registra alterações no preço (R$ 46,23), resultando em um valor significativamente superior ao PPI, uma diferença de 41,39% na última semana de janeiro, informou o Ineep.

O Instituto informou ainda, que o ano começou com uma elevação significativa no preço do petróleo tipo Brent, que registrou, em janeiro, um aumento de 6,5% em relação a dezembro de 2025, fechando o mês em US$ 66,60 o barril.

"Esse preço, no entanto, continua significativamente menor do que o registrado no mesmo período de 2025, quando esteve em R$ 79,27. Em relação à taxa de câmbio, o real apresentou uma valorização de 2% em relação ao dólar no mês, resultando em um aumento, em reais, de 4,3% no preço do Brent, alcançando o valor de R$ 355,64 em janeiro", afirmou o Ineep.

Veja também