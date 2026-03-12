A- A+

Refinaria de Mataripe anuncia reajuste de até 20% no diesel e de 7,4% na gasolina

No dia em que o governo federal anunciou que vai zerar o PIS e o Cofins do preço do diesel para conter a alta do combustível provocada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, a Refinaria de Mataripe, na Bahia, anunciou reajuste de até 20% para as distribuidoras.

Segundo comunicado da refinaria, o valor por litro do diesel S10 passou de R$ 4,18 para R$ 5,00, uma alta de 19,5%. O diesel S500 subiu de R$ 4,08 para R$ 4,90, avanço de 20%. A gasolina aumentou 7,4%, de R$ 3,05 para R$ 3,28. Em geral, os reajustes ocorrem toda quinta-feira.

A empresa destacou que a refinaria segue "critérios de mercado, que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo, e são informados previamente aos clientes".

"Os contratos firmados com seus clientes estabelecem, de forma clara e com total transparência, a possibilidade de ajustes escalonados e graduais seguindo parâmetros previamente definidos e em cenários como o vivido atualmente", disse a refinaria em nota.

A refinaria pertencia à Petrobras, mas foi privatizada no governo de Jair Bolsonaro. Hoje, a empresa faz parte da Acelen, mpresa de energia criada pelo fundo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos.

Nesta semana, a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) disse que a guerra no Irã já elevou o preço do diesel S10 em cerca de 10%. A variação corresponde a uma alta de aproximadamente R$ 0,60 por litro nas distribuidoras, que vendem o combustível para as redes de postos. Para a entidade, há indicação de possível continuidade e intensificação dessa pressão sobre os preços.

Na semana passada, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) apontou alta nos preços médios nos postos. O diesel passou de R$ 6,03 para R$ 6,08, um aumento de 5 centavos, equivalente a 0,83% nas duas últimas semanas. Foi o primeiro avanço desde a semana de 4 de janeiro, quando o preço médio passou de R$ 6,02 para R$ 6,05.

O preço da gasolina vendida nos postos passou de R$ 6,28, na última semana de fevereiro, para R$ 6,30 na semana que terminou em 7 de março. Foi uma alta de 2 centavos, o que corresponde a 0,33%. Foi a primeira alta no preço da gasolina desde a semana de 11 de janeiro, quando o combustível subiu de R$ 6,29 para R$ 6,32 na média do país.

