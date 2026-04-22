Refinaria de Mataripe reduz diesel S-10 em 1,05% e gasolina em 1,36%
Este é o quarto reajuste do diesel e da gasolina neste mês de abril
A Refinaria de Mataripe, na Bahia, vai reduzir o preço do diesel S-10, o menos poluente e mais vendido, em 1,05% a partir de quinta-feira, 23, caindo para média de R$ 5,86 o litro.
Já a gasolina teve queda de 1,36%, para preço médio de R$ 3,85 o litro.
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Ao contrário da Petrobras, Mataripe, controlada pela Acelen, braço do fundo de investimentos Mubadala no Brasil, reajusta seus preços de acordo com a paridade de importação (PPI).
Este é o quarto reajuste do diesel e da gasolina este mês. O diesel acumula queda de 4% no período, e a gasolina, de 5,7%.
"Os preços dos produtos da Refinaria de Mataripe para as distribuidoras seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais; câmbio e frete, podendo variar para cima ou para baixo. A empresa possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado", explicou a companhia.