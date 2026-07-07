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Economia Reforma Tributária acelera corrida pela recuperação de créditos tributários antes da transição Levantamento da KPMG revela que 86% das empresas ainda não conhecem os impactos financeiros da Reforma Tributária; especialistas defendem revisão tributária imediata

A transição prevista pela Emenda Constitucional nº 132/2023, que instituiu a Reforma Tributária sobre o consumo, tem levado empresas brasileiras a revisar créditos tributários antes da implantação definitiva do novo sistema. O período de convivência entre os dois modelos, previsto até 2033, exigirá investimentos em tecnologia, revisão de processos e adequação às novas regras fiscais. Especialistas alertam que adiar a revisão dos tributos recolhidos nos últimos anos pode reduzir a capacidade de investimento das empresas durante essa fase de adaptação.

Levantamento da KPMG mostra que 86% das empresas brasileiras ainda não possuem uma visão consolidada dos impactos financeiros da Reforma Tributária, enquanto 72% não reservaram orçamento específico para a adaptação. Os dados indicam que grande parte das organizações ainda está estruturando estratégias para enfrentar as mudanças no sistema tributário.

Nesse cenário, especialistas apontam a recuperação de créditos tributários decorrentes de pagamentos indevidos ou recolhidos acima do valor correto como uma alternativa para reforçar o caixa das empresas durante a transição.

Para o advogado Lucas dos Santos, muitas empresas concentram esforços apenas na adaptação ao novo modelo e deixam de revisar tributos pagos nos últimos anos, que podem gerar recursos importantes.

"Existe uma corrida acontecendo nos bastidores das empresas. Enquanto todos olham para o novo sistema tributário, muitos deixam de enxergar recursos que já pertencem ao negócio e podem ser recuperados agora. Em um cenário em que a adaptação exigirá investimentos em tecnologia, processos e capacitação, recuperar créditos tributários pode representar uma importante fonte de liquidez sem recorrer a financiamentos.", afirmou.

Lucas dos Santos, advogado tributário/Foto: Rafael Coutella/Divulgação

Segundo o especialista, erros de classificação fiscal, interpretações equivocadas da legislação, mudanças no entendimento dos tribunais e falhas na apuração de tributos como PIS, Cofins, ICMS e contribuições federais estão entre as principais situações que podem gerar créditos passíveis de recuperação. Apesar de a legislação garantir esse direito dentro dos prazos legais, muitas empresas deixam de revisar periodicamente a escrituração fiscal.

Recuperação

A implementação gradual da Reforma Tributária entre 2026 e 2033 exigirá investimentos em tecnologia, atualização de sistemas, revisão de processos, adequação das obrigações fiscais e capacitação das equipes. Durante esse período, as empresas precisarão administrar simultaneamente o sistema tributário atual e o novo modelo.

Além de reforçar o caixa, a revisão tributária pode corrigir inconsistências fiscais antes da convivência entre os dois regimes. Outro ponto destacado pelos especialistas é o prazo legal para recuperação dos créditos. Como o direito à restituição ou compensação prescreve em cinco anos, a demora na revisão pode resultar na perda desses valores.

"A Reforma Tributária não começa quando o IBS e a CBS estiverem plenamente em vigor. Ela começa agora, com planejamento. Quem antecipar a revisão tributária terá mais previsibilidade financeira, reduzirá riscos operacionais e poderá utilizar os recursos recuperados para financiar parte da adaptação ao novo modelo.", finalizou.

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