A- A+

2024 Reforma Tributária: Appy afirma que regulamentação do novo sistema de impostos fica para fevereiro Secretário do Ministério da Fazenda disse que, a princípio, serão quatro leis complementares

O secretário extraordinário de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, afirmou que o governo deve enviar ao Congresso Nacional quatro leis complementares para regulamentação do novo sistema de impostos em fevereiro de 2024. O prazo é maior do que o esperado por deputados e senadores, que previam ter as definições de alíquotas ainda neste ano.

Appy disse que um dos projetos vai tratar da composição e alíquotas do CBS e IBS, outra lei complementar vai definir os cálculos de distribuição de arrecadação no conselho federativo, outro PL vai definir as regras do Fundo de Desenvolvimento Regional e mais uma lei vai abordar a transição dos créditos acumulados de ICMS.

— Em princípio, são essas quatro leis complementares. Não temos uma data definida, mas estamos trabalhando com a ideia de mandar ao Congresso Nacional na abertura da sessão legislativa do ano que vem, começo de fevereiro de 2024 — disse Appy.

Em entrevista para o Bradesco Asset, braço de investimento do banco, Bernard Appy argumentou ainda que o Conselho Federativo não vai ter poder político, será um órgão técnico, e que o sistema de arrecadação usará um algoritmo definido.

— A ideia é que a lei complementar tenha fórmula de distribuição — explicou.

O secretário também contou que os saldos de créditos acumulados de ICMS por empresas terão garantia de pagamento pelos estados em um prazo de 240 meses.

Veja também

COMBUSTÍVEL Preço da gasolina cai após duas semanas de alta nos postos, diz ANP