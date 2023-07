A- A+

brasil Reforma Tributária: Bolsonaro passa recado a Tarcísio após ele indicar apoio ao texto Governador de São Paulo afirmou ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que concorda com 95% do texto

Às vésperas da votação da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disparou a artilharia contra o projeto e cobrou a base bolsonarista a votar contra. Parte do recado é direcionado ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que se reuniu na quarta-feira em Brasília com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e disse estar de acordo com 95% da reforma.

Um interlocutor de Bolsonaro afirmou ao Globo que "Tarcísio deveria prestar atenção no recado", sob o risco de "perder totalmente o apoio do bolsonarismo". O governador tem sido cobrado por sua base nas redes sociais a retirar o apoio e chamado por alguns usuários de "traidor".

Bolsonaristas se irritaram com o fato de Tarcísio ter demonstrado apoio à reforma ao lado de Haddad. O ministro da Fazenda, por sua vez, elogiou a atuação do governador de São Paulo em colocar os “interesses nacionais acima de questões regionais e partidárias".

Ao longo da última noite, aliados do ex-presidente torpedearam o projeto em uma série de publicações. O ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro, Fabio Wajngarten, publicou em nome do ex-chefe um texto cobrando oposição plena aos projetos do governo Lula no Congresso: "a todos aqueles que se elegeram com nossas bandeiras de 'Deus, Pátria, Família e Liberdade', peço que votem contra a PEC da Reforma Tributária".

"Não à Reforma Tributária. Lula se reúne com o Foro de SP (criado em 1990 por Fidel Castro, Lula, FARC, ...), diz ter orgulho de ser comunista, que a Venezuela impera a democracia, é amigo de Ortega que prende padres e expulsa freiras, seu partido fez ferrenha oposição a nós por 4 anos e comemorou a minha inelegibilidade. Só por isso, caso fosse deputado, votaria ao longo de todo o meu mandato contra tudo que viesse do PT", diz o texto assinado por Bolsonaro.

Os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e Mario Frias (PL-RJ), ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro, compartilharam a publicação que coloca mais pressão sobre Tarcísio.

O objetivo é colar a ideia de que a reforma tributária é um projeto estritamente relacionado a Lula e ao PT, ignorando a articulação de Lira e outros parlamentares, empresários e especialistas na formatação do projeto.

PL se encontra com Bolsonaro e Tarcísio

O PL não deve liberar a bancada para votar a reforma — o partido se encaminha para orientar os deputados a votar contra, sem punir a eventuais dissidentes. Caso feche questão contra o projeto, isto é, obrigue a bancada a votar desfavoravelmente, a sigla abre brecha para punições.

O líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), afirmou em entrevista à GloboNews nesta manhã que, até agora, a maioria de sua bancada é contra o texto. A sigla vai se reunir com o ex-presidente e com o governador de São Paulo para decidir o assunto antes da votação.

Côrtes fez questão de lembrar que "o governador de São Paulo foi escolhido pelo presidente Bolsonaro para aquela candidatura" e declarou que Tarcísio pode até convencer algum deputado do PL a votar a favor, mas que o partido vai decidir conjuntamente.

"A posição do presidente Bolsonaro vai dar o tom da nossa orientação. Estou indo para uma reunião, e espero encontrar o governador Tarcísio"afirmou o líder.

