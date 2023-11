A- A+

VOTAÇÃO Reforma Tributária é aprovada no Senado Federal Texto precisa ser aprovado na Câmara antes da promulgação

O Senado Federal aprovou em primeiro turno nesta quarta-feira (8) o texto-base da Reforma Tributária com 53 votos favoráveis à proposta e 24 contrários. Após a aprovação em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) seguirá novamente para apreciação na Câmara, último passo antes da promulgação em caso de aprovação.

O projeto, que tramita no Congresso desde 2019, foi aprovado com apoio do governo. Nos últimos dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a se posicionar contra a reforma, levando à oposição de senadores bolsonaristas ao projeto.

As linhas gerais da Reforma Tributária foram desenhadas pelo economista Bernard Appy, atualmente secretário especial do Ministério da Fazenda. O projeto prevê a eliminação de cinco impostos, o PIS, Cofins, ISS, ICMS e IPI e sua transformação em dois: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), federal, e pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de estados e municípios.

