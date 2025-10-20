A- A+

seminário Reforma tributária e os impactos da inteligência artificial serão debatidos no Recife Seminário é promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco

O Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE) promoverá, nesta terça-feira (21), um seminário sobre reforma tributária e inteligência artificial.

O evento, que vai das 13h às 21h, ocorrerá no auditório do Mar Hotel, em Boa Viagem, e terá como tema "Vivendo a Contabilidade Pernambucana: tradição que valoriza, inovação que transforma".

O presidente do CRCPE, Roberto Nascimento, abrirá a programação para um público de 1.200 pessoas, entre as inscrições presenciais e virtuais.

Na programação do Seminário de Contabilidade em Pernambuco, a palestra "As presunções fiscais na reforma tributária sobre o consumo: alterações e novas perspectivas" trará informações e análises para entender as mudanças e impactos no cenário tributário.

Já a palestra "Além dos Números: O Equilíbrio entre Informações Financeiras e Não Financeiras na Criação de Valor Público" apresentará reflexões sobre como alinhar dados financeiros e não financeiros para gerar resultados mais sustentáveis e relevantes para a sociedade.

O evento também terá conteúdos fora do contexto contábil, como a presença do poeta, escritor e repentista Toinho Alves, que fará a Relação dos Pífanos e o Livro Caixa.

Outros convidados são o engenheiro e doutor em Ciência da Computação, Silvio Meira. Fundador do CESAR e do Porto Digital, além de ser presidente do conselho de administração do parque tecnológico, Meira debaterá sobre “O Impacto da Inteligência Artificial no Trabalho de Conhecimento”.

No meio da programação, haverá uma apresentação com a banda de Mariane Bigio, apresentando o espetáculo: “Um Exagero de Contabilidade”.

Por fim, o filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella apresentará o Seminário: Da Oportunidade ao Êxito! Uma oportunidade de conhecimento completa.



