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Economia

Reforma Tributária é tema do 15º Encontro de Contabilidade do Cabo e Mata Sul 

Evento promovido pelo CRCPE reunirá especialistas no Cabo com inscrições online

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Evento promovido pelo CRCPE reunirá especialistas no Cabo com inscrições onlineEvento promovido pelo CRCPE reunirá especialistas no Cabo com inscrições online - Foto: Arquivo CRCPE/ Divulgação

O Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE) promove, neste sábado (12), o 15º Encontro de Contabilidade do Cabo e Mata Sul, no Hotel Intercity Suape, no Cabo de Santo Agostinho. Com o tema “O Papel da Contabilidade na Construção da Reforma Tributária”, o evento reunirá especialistas e profissionais do setor para debater as transformações no sistema tributário e os novos desafios da categoria. As inscrições custam R$ 70 e devem ser realizadas através do formulário eletrônico oficial do evento.

A abertura oficial das atividades ocorrerá às 9h, com a presença do presidente do CRCPE, Roberto Nascimento. A programação técnica da manhã abordará os efeitos do novo modelo tributário sobre as empresas, com foco no Simples Nacional e nas regras modulares do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

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Entre as apresentações confirmadas estão a da conselheira Veronica Monteiro, com o painel “Humanizando Dentro para Encantar Fora”, e a da conselheira Simone Martins, que tratará da transição das empresas para o novo modelo fiscal. O encerramento do turno matutino será conduzido pela auditora Lieda Amaral, com a palestra “Reforma Tributária na Prática”.

“A realização do encontro reforça a importância da educação continuada e da atualização profissional diante das profundas transformações que atravessam o sistema tributário brasileiro”, destaca a direção do conselho sobre a iniciativa.

No período da tarde, a partir das 14h30, a programação será voltada ao Seminário Regional da Mulher Contabilista de Pernambuco – Mata Sul, sob a coordenação da conselheira Emanuela de Paula. As discussões abordarão gestão, saúde mental na carreira e rotinas práticas do Departamento Pessoal.

A psicóloga Veronica Leão ministrará palestra sobre o diagnóstico de esgotamento profissional, seguida por apresentação sobre consignado e normas trabalhistas. O evento será encerrado pelo contabilista Cleber Dias, que apresentará casos práticos sobre o regime tributário mais vantajoso para empresas de comércio após a reformulação fiscal.

 

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