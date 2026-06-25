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TRIBUTAÇÃO Reforma Tributária exige organização de pequenos negócios antes das próximas mudanças Especialista alerta que revisão de preços, notas fiscais e custos será decisiva para empresas

A entrada em vigor das primeiras etapas da Reforma Tributária acende um alerta para microempreendedores, comerciantes e prestadores de serviço que ainda não se prepararam para as mudanças no sistema de cobrança de impostos. Embora os impactos mais significativos sejam graduais, especialistas afirmam que o momento é de organização e adaptação para evitar dificuldades nos próximos anos.

Segundo a contadora e especialista em tributação Azenate Xavier, o segundo semestre de 2026 deve ser encarado como um período estratégico para revisão dos processos internos das empresas. A recomendação é que empresários aproveitem a fase de transição para atualizar sistemas, revisar cadastros, analisar custos e entender como as mudanças poderão impactar a gestão do negócio.

“Quem tem comércio, presta serviço ou atua como pequeno empresário precisa aproveitar esse período para revisar seus controles, conversar com o contador e entender se a empresa está preparada para as mudanças que vêm pela frente”, explica.

A especialista destaca que a Reforma Tributária não afeta apenas o recolhimento dos impostos. As mudanças também podem influenciar a emissão de notas fiscais, a relação com fornecedores, a formação de preços e o controle financeiro das empresas.

“Não adianta olhar apenas para o imposto. O empresário precisa conhecer seus custos, entender quanto sobra ao final de cada operação e saber se o preço praticado realmente cobre todas as despesas do negócio”, afirma.

A orientação vale especialmente para pequenos comércios, restaurantes, mercadinhos, salões de beleza, lojas de roupas, distribuidoras e prestadores de serviços que, muitas vezes, operam sem um controle detalhado de custos, estoque e margem de lucro.

Entre as medidas recomendadas estão a atualização dos sistemas de emissão de notas fiscais, a revisão dos cadastros de produtos e serviços e a organização dos documentos contábeis. Para Azenate Xavier, muitos empresários mantêm processos antigos sem perceber que as novas exigências podem tornar essas práticas inadequadas.

“Há empresas que vendem da mesma forma há anos e nunca revisaram seus cadastros ou a forma como calculam preços. Com as mudanças nas regras tributárias, esse improviso pode gerar problemas e custos desnecessários”, alerta.

Outro ponto que merece atenção é a formação de preços. De acordo com a especialista, muitos empreendedores ainda definem valores com base apenas no preço da concorrência ou em percentuais aplicados sobre o custo de compra, sem considerar despesas como aluguel, energia, folha de pagamento, tributos e margem de lucro.

“Se o empresário não conhece exatamente o custo de manter a operação funcionando, pode vender muito e ainda assim registrar prejuízo. A Reforma Tributária reforça a necessidade de clareza sobre esses números”, observa.

Na avaliação da contadora, os próximos meses serão decisivos para que os pequenos negócios se adaptem ao novo cenário tributário. A recomendação é buscar orientação profissional, revisar processos e acompanhar as próximas etapas da regulamentação.

“Quem deixar para se preparar apenas quando as mudanças estiverem plenamente implementadas poderá enfrentar mais dificuldades para ajustar preços, corrigir processos e preservar a saúde financeira da empresa”, conclui.

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