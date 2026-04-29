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reforma tributária Reforma Tributária exige revisão no gerenciamento de contratos e modelos de negócio das empresas Novas regras impactam formação de preços, operações digitais e exigem maior controle sobre fornecedores e sistemas internos

A Reforma Tributária começa a alcançar contratos, modelos de negócio e operações digitais, exigindo uma revisão na forma como as companhias estruturam preços, negociam com fornecedores e operam seus sistemas internos. Por isso, embora o novo sistema tributário traga simplificação no longo prazo, ele impõe, no curto e médio prazo, um desafio estratégico que pode impactar diretamente a competitividade no mercado.

A mudança está diretamente ligada ao modelo de não cumulatividade, que permite às empresas compensar tributos pagos ao longo da cadeia produtiva. Na prática, isso aumenta a necessidade de controle sobre fornecedores e parceiros.

De acordo com o advogado Hermes de Assis, da área de Direito Empresarial do escritório Urbano Vitalino Advogados, um dos principais impactos da reforma está na reconfiguração das relações contratuais.

“Com a nova lógica tributária, as empresas precisarão revisar contratos para garantir uma adequada alocação de riscos e responsabilidades, especialmente no que diz respeito à geração e ao aproveitamento de créditos tributários”, explica.

Outro efeito relevante é a formação de preços. Com a tendência de adoção de valores líquidos, prática comum em mercados internacionais, os tributos passam a ser destacados de forma mais transparente nas propostas comerciais. Essa mudança exige não apenas ajustes operacionais, mas também uma nova abordagem estratégica na precificação de produtos e serviços.

O impacto também é significativo para empresas digitais, como plataformas de SaaS, marketplaces e serviços online. “Estruturas societárias e fluxos de receita precisarão ser reavaliados para garantir eficiência tributária e competitividade”, destaca Hermes.

Além disso, a integração com sistemas tecnológicos será um ponto crítico nesse processo. Ferramentas de ERP (Planejamento de recursos empresariais), faturamento e gestão de dados precisarão ser atualizadas para atender às novas exigências fiscais, garantindo conformidade e evitando riscos.

“A reforma não é apenas jurídica ou tributária, ela é também operacional e tecnológica. As empresas que não investirem em integração de sistemas e governança de dados podem enfrentar dificuldades relevantes”, conclui o advogado Hermes de Assis.

*Com informações da assessoria

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