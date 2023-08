A- A+

Reforma Tributária Reforma Tributária: Haddad diz que alíquota padrão em torno de 25% é 'factível' Nesta quinta-feira foi o dia marcado para a entrega do texto da Reforma Tributária formalmente pelo presidente da Câmara dos Deputados ao presidente do Senado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira acreditar em uma alíquota padrão em torno de 25% no processo de transição do sistema tributário no Brasil. Ele, contudo, pede a redução de exceções no texto da Reforma, que seguiu para o Senado.

— A minha convicção é que de aquela estimativa original, de que se nada sair muito do script, do reitor, a transição acomode o sistema em uma alíquota próxima a 25%, eu penso que é muito factível. Pode ser 26%? Pode. Mas pode ser 24% também — disse Haddad, em entrevista à GloboNews.

Para a efetivação desse cenário, Haddad vem citando publicamente fatores como a diminuição do nível de evasão fiscal, a melhoria na eficiência da arrecadação, e a previsão de “cortes drásticos” nos chamados gastos tributários - que são despesas indiretas ao governo, por meio de desonerações ou incentivos fiscais, por exemplo.

Nesta quinta-feira foi o dia marcado para a entrega do texto da Reforma Tributária formalmente pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Veja também

Vendas Dia dos Pais animam os pequenos negócios, aponta pesquisa