Reforma tributária: "imunidade" de livros deve ser mantida, diz Appy

O secretário do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, disse, nesta quarta-feira (14), que o desenho final da reforma tributária deve manter a isenção de impostos sobre o consumo de livros. A reformulação do sistema de tributação no país está sendo trabalhada pelo Congresso, em articulação com o governo.

— A decisão é do Congresso. Não está se mexendo, que eu saiba, na imunidade dos livros. Que eu saiba, está contemplada a imunidade dos livros dentro da reforma que está sendo proposta — afirmou Appy durante audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados.

No Brasil, itens como livros, periódicos, jornais e o papel destinado à impressão deles não pagam impostos, conforme preceitos constitucionais. Da mesma forma, é permitida a entrada no país de livros em língua estrangeira ou portuguesa com imunidade de impostos ou tarifas alfandegárias.

Na audiência que concentrou deputados, representantes editoras de livros e outros setores culturais, o secretário extraordinário para a reforma tributária também foi questionado se deveria haver um menor nível de tributação para o setor cultural. Appy não detalhou como seria a tributação nessa área, mas falou em prioridades:

— As vezes vou ver show de artistas internacionais que cobram um caminhão de dinheiro, como estamos vendo recentemente. Faz sentido tributar menos (shows) do que comida, por exemplo? — questionou o secretário da Fazenda.

