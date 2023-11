A- A+

Congresso Reforma tributária: líder do governo diz que novo relatório deve ser divulgado nesta segunda (6) Relator da reforma e líderes do Senado devem se reunir com Lula também nesta segunda-feira

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse que um novo relatório da reforma tributária deve ser divulgado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) ainda nesta segunda (6). O primeiro parecer de Braga sofreu resistências de demais senadores e do mercado, por trazer mais exceções do que as que estavam previstas no texto.

Em relação ao texto dos deputados, Braga criou,por exemplo, uma alíquota reduzida em 30% do imposto padrão para profissionais liberais, como médicos, advogados e engenheiros. O relator também instituiu um novo tipo de alíquota para a cesta básica.

Além da tarifa zerada, sugerida pela Câmara dos Deputados, também haverá uma alíquota reduzida em 60% para produtos da chamada “cesta estendida”. A lista detalhada será determinada em lei complementar.

— Vamos conclamar a oposição. Eles defenderam a reforma tributária no passado. Algumas emendas serão acatadas, para possibilitar a aprovação da reforma. Ainda hoje, ao fim do dia, o relator Eduardo Braga participará de uma reunião com o presidente Lula. A prioridade é a aprovação amanhã na CCJ e em seguida no plenário — disse Randolfe Rodrigues.

O líder do governo no Congresso Nacional se reuniu com o relator, Eduardo Braga, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na tarde desta segunda-feira.

