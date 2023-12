Reforma Tributária: Lira e Pacheco vão se reunir nesta quinta para tentar acordo

A- A+

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) pretente encerrar com os trabalhos no Congresso na quinta-feira com sessão solene para promulgar a Reforma Tributária. Mas isso vai depender de um acordo entre os relatores da proposta, na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM) e Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, além de Pacheco.

A reunião deverá ocorrer após a votação dos vetos presidenciais na sessão do Congresso, que está ocorrendo e é presidida por Pacheco. Enquanto isso, Lira está reunido com líderes dos partidos na presidência da Câmara. A Reforma Tributária está entre os itens desse encontro.

O Senado resiste a abrir de exceções incluídas no texto, como a Cide para produtos similares aos fabricados na Zona Franca de Manaus e a prorrogação dos incentivos para as montadoras nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Dependendo do resultado do encontro mais tarde com Braga, a Câmara poderá dar início à votação da Reforma Tributária nesta quinta-feira. Mas há parlamentares pedindo para adiar a apreciação da matéria para a próxima semana porque precisam viajar para seus estados.

Haverá sessões deliberativas na Câmara nessa sexta-feira e na próxima segunda, por decisão dos líderes.

