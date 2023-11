Reforma Tributária: veja os produtos e serviços que terão imposto menor

A- A+

Aprovada nesta terça-feira (7) pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a Reforma Tributária prevê uma série de produtos e serviços com imposto reduzido ou zerado, além de benefícios fiscais. Parte dos benefícios foi incluída pelo relator, Eduardo Braga (MDB-AM), nesta terça-feira para destravar a votação.

A proposta prevê a fusão de PIS, Cofins e IPI (tributos federais), ICMS (estadual) e ISS (municipal) em um Imposto sobre Valor Agregado (IVA).

O sistema será dual: uma parcela da alíquota será administrada pelo governo federal por meio da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), e a outra, por estados e municípios pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

As alíquotas definitivas de cada tributo serão detalhadas depois, em lei complementar, mas estimativas do governo indicam que a cobrança total do novo IVA deve ficar entre 26,9% e 27,5% — já contando com o efeito das exceções adicionais incorporadas por Braga em seu parecer. Sobre essa alíquota-base, haverá uma série de exceções.

Redução de 60% da alíquota:

Serviços de educação;

Serviços de saúde;

Dispositivos médicos;

Dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência;

Medicamentos;

Produtos de cuidados básicos à saúde menstrual;

Serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviários e metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano;

Alimentos destinados a consumo humano e sucos naturais sem adição de açúcares e conservantes;

Produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda;

Produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura

Insumos agropecuários e aquícolas;

Produções artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional;

Bens e serviços relacionados à soberania e segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética.

Redução da alíquota em 30%:

Previsão de alíquota reduzida em 30%, para serviços de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, desde que sejam submetidas a fiscalização por conselho profissional;

Profissionais como médicos e advogados.

Possibilidade de alíquota zero para:

Dispositivos médicos

Dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência

Medicamentos

Produtos de cuidados básicos à saúde menstrual

Produtos hortícolas, frutas e ovos;

Para serviços de educação de ensino superior no âmbito do Prouni;

Para entidades de inovação, ciência e tecnologia (ICT) sem fins lucrativos (incluído nesta terça);

Aquisição de medicamentos e dispositivos médicos adquiridos pela Administração Pública e por entidades de assistência social sem fins lucrativos (incluído nesta terça).

Cesta Básica Nacional e Cesta Básica estendida

A reforma prevê a criação da Cesta Básica Nacional, cujos produtos terão redução, a zero, das alíquotas do imposto e que deverá considerar a diversidade regional e cultural da alimentação no país, para garantir alimentação saudável e nutricionalmente adequada.

Além disso, foi estabelecida a criação de uma Cesta Básica estendida a outros alimentos, os quais terão redução de 60% das alíquotas do IBS e da CBS e darão direito a cashback.

Benefício ao biocombustível

Carros elétricos e a biocombustível (incluídos nesta terça) permanecerão com incentivos fiscais até 2032, desde que os projetos das montadoras tenham sido aprovados até 2025.

As emendas atendem a interesses do agronegócio, sobretudo dos produtores de soja que se beneficiam da cadeia do biodiesel, e também a indústria automobilística do Nordeste e Centro-Oeste, que poderá manter incentivos.

Outras reduções autorizadas em lei complementar:

Isenção para transporte coletivo

Redução de 100% da alíquota total para automóveis de passageiros adquiridos por pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista ou por taxistas (incluído nesta terça);

Isenção ou redução em até 100% das alíquotas dos tributos para atividades de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística (incluído nesta terça);

Limite de receita anual de R$ 3,6 milhões para que o produtor rural pessoa física ou jurídica possa não pagar o imposto.

Veja também

FINANÇAS FGTS nas férias: veja como saque-aniversário pode ser usado na compra de pacotes de viagens