Reforma tributária: relator afirma que texto está acordado e não voltará ao Senado

A- A+

O relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP-BA), disse que o texto que será votado nesta sexa-feira em plenário está acordado e não voltará ao Senado. Dessa forma, logo depois de aprovado pelos deputados, a matéria poderá seguir para promulgação, o que provavelmente ocorrerá na semana que vem.

– Nós fizemos de uma forma a não ter devolução para o Senado. Nós nos manifestaremos hoje sobre o parecer e estaremos prontos para promulgar a reforma tributária no país. Nós chegamos a um acordo (Senado e Câmara). Até a divergência está acordada – disse Aguinaldo Ribeiro.

Além da substituição da CIDE pelo IPI na Zona Franca de Manaus, o relator suprimiu do texto do Senado:

A cesta básica estendida,

Saneamento e transporte aéreo de regimes específicos,

Microgeração de energia de regimes específicos,

Sabatina no Senado para presidente do comitê gestor do IBS (resultado do ICMS e do ISS),

Definição no Senado de alíquotas sobre os combustíveis,

Prêmio para entes federativos com base na arrecadação,

Equiparação salarial de auditores fiscais ao teto do STF.

Veja também

MEDIDA PROVISÓRIA Câmara aprova MP que restringe dedução do ICMS e reforça caixa em 2024