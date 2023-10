A- A+

brasil Reforma Tributária: relator no Senado propõe dois tipos de alíquotas para a cesta básica Cesta nacional terá alíquota zero e cesta estendida alíquota reduzida

O relator da Reforma Tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), instituiu um novo tipo de alíquota para a cesta básica. Além da alíquota zerada, também haverá uma alíquota reduzida, chamada de “cesta estendida”.

A cesta básica nacional, com alíquota zero, já havia sido determinada pela Câmara dos Deputados no projeto. Agora, haverá a cesta básica "estendida", com alíquota reduzida em 60%.

Reforma Tributária

Em linhas gerais, a reforma tributária sobre o consumo substitui cinco tributos (PIS, Cofins e IPI federais, ICMS estadual e ISS municipal) por um imposto sobre valor agregado (IVA) federal, outro estadual e pelo imposto seletivo.

O imposto federal se chamará Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e, a estadual, Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

A cobrança dos tributos passaria a ser feita no destino, onde os produtos e serviços são consumidos, e os IVAs passariam a ser não cumulativos. Isso significa que, ao longo da cadeia de produção, os impostos seriam pagos uma só vez por todos os participantes do processo.

O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas, para ter validade, ainda precisa passar pelo Senado. Se for alterado, retorna para análise dos deputados.

A alíquota desse imposto será definida em lei posterior.

