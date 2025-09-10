A- A+

Reforma Tributária Reforma Tributária: relatório define quais fundos imobiliários e do agro serão ou não taxados Isenção dos fundos foi vetada pelo presidente Lula. O veto, no entanto, foi derrubado pelo Congresso Nacional

Leia também

• Reforma Tributária: relatório define novas regras para imposto sobre heranças e doações

• Relator da reforma tributária define casos em que FII e Fiagro serão tributados ou não

• Reforma Tributária: taxistas e caminhoneiros podem entrar no regime de nanoempreendedor

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator do segundo projeto de regulamentação da Reforma Tributária, incluiu regras sobre a tributação dos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Fundos do Agronegócio do Brasil (Fiagros) para os novos impostos sobre consumo.

O texto foi apresentado por Braga nesta quarta. O maior e mais relevante projeto de regulamentação da reforma já foi aprovado pelo Senado no final de 2024.

Este projeto de lei complementar trata especificamente sobre a tributação de bens e serviços.

Com a reforma, serão implementados o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) — que reúne ICMS e ISS — e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), referente a PIS/Cofins e IPI.

Juntos, formam o Imposto sobre Valor Agregado (IVA). O CBS é de competência federal e, o IBS, estadual.

Atualmente a lei define que o FIIs e Fiagros serão isentos da CBS e do IBS. Segundo Braga, a definição de regras de quando esses fundos serão tributados ou não foi uma demanda da equipe econômica do governo.

A avaliação é de que há insegurança jurídica, por causa de vetos sobre o tema pendentes no Congresso.

A isenção desses fundos de investimento e patrimoniais estava prevista no primeiro projeto para regulamentar a reforma tributária, aprovado em 2024. No entanto, o trecho foi vetado pelo presidente Lula.

Este veto foi parcialmente derrubado pelo Congresso Nacional. É dessa situação que nasce a insegurança jurídica sobre o tema.

Braga definiu que os fundos serão isentos da tributação sobre bens e consumos desde que

Operem com bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis;

Tenham cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou mercado organizado;

Possuam mínimo de 100 cotistas;

Não tenham concentração excessiva de cotas entre pessoas físicas ou jurídicas (como cotistas individuais com mais de 20% das cotas ou grupos familiares com mais de 40%);

Não tenham cotistas pessoas jurídicas detenham mais de 50% das cotas do fundo.

O projeto ainda estende a isenção para fundos que não atendam todas essas condicionantes, mas que tenham mais de 95% de suas cotas detidas por:

Outros FII ou Fiagro qualificados;

Fundos constituídos no País e exclusivos de previdência complementar e de planos de seguros de pessoas, regulados e fiscalizados pelos órgãos governamentais competentes;

Fundos de pensão ou entidades reguladas;

Fundos com patrimônio formado exclusivamente por ativos financeiros regulados pela Comissão de Valores Mobiliário (CVM) também permanecem como não contribuintes.

Enquanto isso, serão tributados os seguintes casos:

Fundos imobiliários ou Fiagro que não cumpram os requisitos de isenção;

Fundos sujeitos à tributação como pessoa jurídica;

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e demais que antecipem recebíveis e não se caracterizem como entidades de investimento.

Veja também