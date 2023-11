Reforma Tributária se impôs porque Brasil não podia mais conviver com o atraso, diz Pacheco

A- A+

Após a conclusão da aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Reforma Tributária, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quarta-feira que a reforma "se impôs porque o Brasil não pode mais conviver com o atraso".

Ele disse que a Constituição de 1988 provocou a instituição de "puxadinhos tributários" para adequar as regras, o que acabou atrapalhando o crescimento do Brasil.

Pacheco lembrou que houve tentativas de reforma tributária no Congresso, mas as propostas não avançaram devido às incertezas geradas pelas mudanças. Segundo ele, o debate aprofundado do tema por fundamental nas discussões.

— A reforma hoje aprovada por esse Plenário se impôs porque não havia mais como adiá-la. A reforma se impôs porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso — disse Pacheco, acrescentando: — O amadurecimento do debate foi fundamental para que a população, as empresas, os entes federados e os agentes públicos pudessem entender a necessidade da reforma."



O presidente do Senado finalizou com uma fila de agradecimentos, citando o trabalho da Câmara, a que chamou de "Casa irmã".

— O Senado Federal se dedicou incansavelmente para dar a sua contribuição nessa reforma aguardada há mais de trinta anos — concluiu

