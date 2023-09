Reforma tributária: TCU sugere revisões periódicas de exceções e defende cashback para baixa renda

A- A+

O Tribunal de Contas da União (TCU) apresentou uma série de sugestões ao relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM). Em uma delas, o TCU defende que seja incluído um dispositivo prevendo que as exceções à alíquota padrão serão submetidas a avaliações anuais de custo-benefício, até 2033. Os ministros também avaliaram que a opção de cashback para baixa renda seria melhor do que zerar impostos para a cesta básica.

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que foi aprovada na Câmara dos Deputados traz uma cobrança reduzida, de 40% da chamada "alíquota padrão" para alguns setores específicos, uma alíquota zero para a cesta básica e cria regimes específicos para setores financeiro, imobiliário e de combustíveis.

“Incluir dispositivo prevendo que as exceções à alíquota padrão serão submetidas a avaliações anuais de custo-benefício entre 2026 e 2033, e que o Congresso Nacional terá a oportunidade de avaliar, já em 2034, se vale a pena ou não manter as exceções à alíquota padrão da tributação sobre o consumo, seja via Decreto Legislativo ou outro instrumento normativo adequado”, diz o parecer do TCU.

O Tribunal avalia que o imposto zerado para cesta básica seria menos eficiente que a criação de um cashback para baixa renda, quando parte da cobrança de tributos retorna para a população em forma de pagamento.

“Em relação à isenção da cesta básica e o cashback, da mesma forma que estudos anteriores comprovaram que o Bolsa Família é mais efetivo do que a desoneração da cesta básica, o cashback se apresenta como uma solução mais efetiva para focalizar um alívio para a população em situação de pobreza”, afirma.

Veja também

