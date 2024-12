Reforma Tributária: veja como votou cada deputado

A- A+

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira a primeira e principal proposta de regulamentação da Reforma Tributária. Depois que a votação for concluída, o projeto segue para sanção do presidente Lula.

Como o texto já passou pelo Senado, os deputados podem votar apenas se aceitam ou não as mudanças feitas pelos senadores.

Os deputados promoveram alterações no texto do Senado, aprovado na semana passada. Entre elas, a retirada do saneamento entre os serviços com 60% de redução de impostos e a volta de bebidas açucaradas (como refrigerantes) para o Imposto Seletivo.

A lei aprovada hoje é o principal mecanismo para colocar em prática o novo sistema de impostos. O texto traz detalhes do funcionamento dos impostos criados com a Emenda Constitucional: o federal, Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), e o estadual/municipal, Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que juntos formam o Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Ele vai substituir IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS.

Nesse processo, os deputados votam duas vezes. Na primeira, para concordar com as mudanças do Senado. Na segunda, para discordar e derrubar as mudanças.

Veja como votou cada deputado:

Antonio Carlos R. (PL-SP) - Não

Antônio Doido (MDB-PA) -Sim

Any Ortiz (Cidadania-RS) -Não

Arlindo Chinaglia (PT-SP) -Sim

Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) -Sim

Arthur Lira (PP-AL) -Sim

Arthur O. Maia (União-BA) -Sim

Átila Lins (PSD-AM) -Sim

Átila Lira (PP-PI) -Sim

Augusto Coutinho (Republican-PE) -Sim

Augusto Puppio (MDB-AP) -Sim

Aureo Ribeiro (Solidaried-RJ) -Sim

Bacelar (PV-BA) -Sim

Baleia Rossi (MDB-SP) -Sim

Bandeira de Mello (PSB-RJ) -Sim

Bebeto (PP-RJ) -Sim

Benedita da Silva (PT-RJ) -Não

Benes Leocádio (União-RN) -Sim

Beto Pereira (PSDB-MS) -Não

Beto Richa (PSDB-PR) -Sim

Bia Kicis (PL-DF) -Não

Bibo Nunes (PL-RS) -Não

Bohn Gass (PT-RS) -Sim

Bruno Farias (Avante-MG) -Sim

Bruno Ganem (Podemos-SP) -Sim

Camila Jara (PT-MS) -Sim

Cap. Alberto Neto (PL-AM) -Sim

Capitão Alden (PL-BA) -Não

Capitão Augusto (PL-SP) -Não

Carla Zambelli (PL-SP) -Não

Carlos Chiodini (MDB-SC) -Sim

Carlos Gaguim (União-TO) -Não

Carlos Jordy (PL-RJ) -Não

Carlos Sampaio (PSD-SP) -Não

Carlos Veras (PT-PE) -Sim

Carlos Zarattini (PT-SP) -Sim

Carmen Zanotto (Cidadania-SC)

Carol Dartora (PT-PR)

Caroline de Toni (PL-SC) -Não

Castro Neto (PSD-PI) -Sim

Cb Gilberto Silva (PL-PB) -Não

Cel. Chrisóstomo (PL-RO) -Não

Célia Xakriabá (PSOL-MG) -Sim

Célio Silveira (MDB-GO) -Sim

Célio Studart (PSD-CE) -Sim

Celso Russomanno (Republican-SP) -Sim

Cezinha Madureira (PSD-SP)

Charles Fernandes (PSD-BA) -Sim

Chico Alencar (PSOL-RJ) -Sim

Chiquinho Brazão (S.Part.-RJ)

Chris Tonietto (PL-RJ) -Não

Clarissa Tércio (PP-PE) -Não

Claudio Cajado (PP-BA) -Sim

Cleber Verde (MDB-MA)

Clodoaldo Magalhãe (PV-PE) -Sim

Cobalchini (MDB-SC) -Sim

Coronel Assis (União-MT) -Não

Coronel Fernanda (PL-MT) -Não

Coronel Meira (PL-PE) -Não

Coronel Ulysses (União-AC) -Não

Covatti Filho (PP-RS) -Sim

Cristiane Lopes (União-RO) -Não

Da Vitoria (PP-ES) -Sim

Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) -Sim

Daiana Santos (PCdoB-RS) -Sim

Dal Barreto (União-BA) -Sim

Damião Feliciano (União-PB) -Sim

Dandara (PT-MG) -Sim

Dani Cunha (União-RJ) -Sim

Daniel Agrobom (PL-GO) -Não

Daniel Almeida (PCdoB-BA) -Sim

Daniel Barbosa (PP-AL) -Sim

Daniel Freitas (PL-SC) -Não

Daniel Trzeciak (PSDB-RS) -Não

Daniela Reinehr (PL-SC) -Não

Daniela Waguinho (União-RJ) -Sim

Danilo Forte (União-CE) -Sim

Danrlei (PSD-RS)

David Soares (União-SP) -Não

Dayany Bittencourt (União-CE) -Não

Def. Stélio Dener (Republican-RR) -Sim

Del. Adriana A. (PT-GO) -Sim

Del. Bruno Lima (PP-SP) -Sim

Del. Éder Mauro (PL-PA)

Del. Fabio Costa (PP-AL) -Sim

Del. Matheus L. (União-PR) -Sim

Delegada Ione (Avante-MG) -Sim

Delegada Katarina (PSD-SE) -Sim

Delegado Bilynskyj (PL-SP) -Não

Delegado Caveira (PL-PA)

Delegado Marcelo (União-MG) -Não

Delegado Palumbo (MDB-SP) -Não

Delegado Ramagem (PL-RJ) -Não

Delegado da Cunha (PP-SP)

Denise Pessôa (PT-RS) -Sim

Detinha (PL-MA)

Diego Andrade (PSD-MG) -Sim

Diego Coronel (PSD-BA) -Sim

Diego Garcia (Republican-PR)

Dilceu Sperafico (PP-PR)

Dilvanda Faro (PT-PA) -Sim

Dimas Fabiano (PP-MG) -Sim

Dimas Gadelha (PT-RJ) -Sim

Domingos Neto (PSD-CE) -Sim

Domingos Sávio (PL-MG) -Não

Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) -Sim

Douglas Viegas (União-SP) -Sim

Doutor Luizinho (PP-RJ) -Sim

Dr Fernando Máximo (União-RO) -Não

Dr Victor Linhalis (Podemos-ES) -Sim

Dr. Benjamim (União-MA)

Dr. Francisco (PT-PI) -Sim

Dr. Frederico (PRD-MG)

Dr. Jaziel (PL-CE) -Não

Dr. Luiz Ovando (PP-MS) -Sim

Dr.Zacharias Calil (União-GO) -Não

Dra. Alessandra H. (MDB-PA)

Dra.MayraPinheiro (PL-CE) -Não

Duarte Jr. (PSB-MA) -Sim

Duda Ramos (MDB-RR)

Duda Salabert (PDT-MG) -Sim

Eduardo Bismarck (PDT-CE) -Sim

Eduardo Velloso (União-AC) -Não

Eduardo da Fonte (PP-PE) -Sim

EduardoBolsonaro (PL-SP)

Elcione Barbalho (MDB-PA) -Sim

Eli Borges (PL-TO) -Não

Elmar Nascimento (União-BA) -Sim

Ely Santos (Republican-SP) -Sim

Emanuel Pinheiro N (MDB-MT)

Emidinho Madeira (PL-MG) -Não

Eriberto Medeiros (PSB-PE) -Sim

Erika Hilton (PSOL-SP)

Erika Kokay (PT-DF) -Sim

Eros Biondini (PL-MG) -Não

Euclydes Pettersen (Republican-MG) -Sim

Eunício Oliveira (MDB-CE) -Sim

Evair de Melo (PP-ES) -Não

Fábio Macedo (Podemos-MA)

Fabio Schiochet (União-SC) -Não

Fábio Teruel (MDB-SP) -Sim

Fausto Pinato (PP-SP) -Sim

Fausto Santos Jr. (União-AM) -Sim

Felipe Carreras (PSB-PE) -Sim

Felipe Francischin (União-PR) -Não

Félix Mendonça Jr (PDT-BA) -Sim

Fernanda Pessôa (União-CE) -Sim

Fernando Coelho (União-PE) -Sim

Fernando Mineiro (PT-RN) -Sim

Fernando Monteiro (PP-PE) -Sim

Fernando Rodolfo (PL-PE)

Filipe Barros (PL-PR)

Filipe Martins (PL-TO) -Não

Flávia Morais (PDT-GO) -Sim

Flávio Nogueira (PT-PI) -Sim

Florentino Neto (PT-PI) -Sim

Franciane Bayer (Republican-RS) -Não

Fred Costa (PRD-MG) -Sim

Fred Linhares (Republican-DF) -Sim

Gabriel Mota (Republican-RR) -Sim

Gabriel Nunes (PSD-BA) -Sim

General Girão (PL-RN) -Não

General Pazuello (PL-RJ) -Não

Geraldo Resende (PSDB-MS) -Sim

Gerlen Diniz (PP-AC) -Não

Gervásio Maia (PSB-PB) -Sim

Giacobo (PL-PR) -Não

Gilberto Abramo (Republican-MG) -Sim

Gilberto Nasciment (PSD-SP)

Gilson Daniel (Podemos-ES) -Sim

Gilson Marques (Novo-SC) -Não

Gilvan Maximo (Republican-DF) -Sim

Gilvan da Federal (PL-ES) -Não

Giovani Cherini (PL-RS) -Não

Gisela Simona (União-MT) -Não

Glauber Braga (PSOL-RJ) -votouAbstenção

Glaustin da Fokus (Podemos-GO) -Sim

Gleisi Hoffmann (PT-PR) -Sim

Greyce Elias (Avante-MG) -Não

Guilherme Boulos (PSOL-SP)

Guilherme Uchoa (PSB-PE) -Sim

Gustavo Gayer (PL-GO) -Não

Gustinho Ribeiro (Republican-SE) -Sim

Gutemberg Reis (MDB-RJ) -Sim

Heitor Schuch (PSB-RS) -Sim

Helder Salomão (PT-ES) -Sim

Helena Lima (MDB-RR) -Sim

Hélio Leite (União-PA) -Sim

Helio Lopes (PL-RJ) -Não

Henderson Pinto (MDB-PA) -Sim

Hercílio Diniz (MDB-MG) -Sim

Hugo Leal (PSD-RJ) -Sim

Hugo Motta (Republican-PB) -Sim

Icaro de Valmir (PL-SE)

Idilvan Alencar (PDT-CE) -Sim

Igor Timo (PSD-MG) -Sim

Ismael (PSD-SC) -Não

Ismael Alexandrino (PSD-GO) -Sim

Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) -Sim

Ivan Valente (PSOL-SP) -Sim

Ivoneide Caetano (PT-BA) -Sim

Iza Arruda (MDB-PE)

Jack Rocha (PT-ES) -Sim

Jadyel Alencar (Republican-PI)

Jandira Feghali (PCdoB-RJ) -Sim

Jeferson Rodrigues (Republican-GO) -Sim

Jefferson Campos (PL-SP) -Não

Jilmar Tatto (PT-SP) -Sim

João Daniel (PT-SE) -Sim

João Leão (PP-BA) -Sim

João Maia (PP-RN) -Sim

JoãoCarlosBacelar (PL-BA) -Sim

Joaquim Passarinho (PL-PA) -Sim

Jonas Donizette (PSB-SP) -Sim

Jorge Braz (Republican-RJ) -Sim

Jorge Goetten (Republican-SC) -Sim

Jorge Solla (PT-BA) -Sim

José Airton (PT-CE) -Sim

José Guimarães (PT-CE) -Sim

José Medeiros (PL-MT) -Não

José Nelto (União-GO) -Sim

José Priante (MDB-PA) -Sim

José Rocha (União-BA) -Sim

Joseildo Ramos (PT-BA) -Sim

Josenildo (PDT-AP) -Sim

Josias Gomes (PT-BA) -Sim

JosimarMaranhãozi (PL-MA)

Josivaldo JP (PSD-MA) -Sim

Juarez Costa (MDB-MT) -Sim

Julia Zanatta (PL-SC) -Não

Juliana Cardoso (PT-SP) -Sim

Julio Arcoverde (PP-PI) -Sim

Júlio Cesar (PSD-PI) -Sim

Julio Cesar Ribeir (Republican-DF) -Sim

Julio Lopes (PP-RJ) -Sim

Juninho do Pneu (União-RJ) -Sim

Junio Amaral (PL-MG)

Júnior Ferrari (PSD-PA) -Sim

Junior Lourenço (PL-MA)

Keniston Braga (MDB-PA) -Sim

Kiko Celeguim (PT-SP) -Sim

Kim Kataguiri (União-SP) -Não

Lafayette Andrada (Republican-MG)

Laura Carneiro (PSD-RJ) -Sim

Lázaro Botelho (PP-TO) -Sim

Lebrão (União-RO) -Sim

Lêda Borges (PSDB-GO) -Sim

Leo Prates (PDT-BA) -Sim

Leonardo Monteiro (PT-MG) -Sim

Leur Lomanto Jr. (União-BA) -Sim

Lídice da Mata (PSB-BA) -Sim

Lincoln Portela (PL-MG) -Não

Lindbergh Farias (PT-RJ) -Sim

Lindenmeyer (PT-RS) -Sim

Lucas Ramos (PSB-PE) -Sim

Lucas Redecker (PSDB-RS) -Não

Luciano Alves (PSD-PR) -Sim

Luciano Amaral (PV-AL) -Sim

Luciano Bivar (União-PE)

Luciano Ducci (PSB-PR) -Sim

Luciano Vieira (Republican-RJ) -Sim

Lucio Mosquini (MDB-RO) -Sim

Luis Carlos Gomes (Republican-RJ) -Sim

Luis Tibé (Avante-MG)

Luisa Canziani (PSD-PR) -Não

Luiz Carlos Busato (União-RS) -Sim

Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) -Sim

Luiz Carlos Motta (PL-SP) -Sim

Luiz Couto (PT-PB) -Sim

Luiz Fernando (PSD-MG) -Sim

Luiz Gastão (PSD-CE) -Sim

Luiz Lima (PL-RJ) -Não

Luiz Nishimori (PSD-PR) -Sim

Luiz P.O Bragança (PL-SP) -Não

Luiza Erundina (PSOL-SP) -Sim

Luizianne Lins (PT-CE) -Sim

Lula da Fonte (PP-PE) -Sim

Magda Mofatto (PRD-GO)

Marangoni (União-SP) -Sim

Marcel van Hattem (Novo-RS) -Não

Marcelo Álvaro (PL-MG)

Marcelo Crivella (Republican-RJ) -Sim

Marcelo Moraes (PL-RS) -Não

Marcelo Queiroz (PP-RJ) -Sim

Marcio Alvino (PL-SP) -Não

Márcio Biolchi (MDB-RS) -Sim

Márcio Honaiser (PDT-MA) -Sim

Márcio Jerry (PCdoB-MA) -Sim

Márcio Marinho (Republican-BA) -Sim

Marco Brasil (PP-PR) -Sim

Marcon (PT-RS) -Sim

Marcos A. Sampaio (PSD-PI)

Marcos Pereira (Republican-SP) -Sim

Marcos Pollon (PL-MS) -Não

Marcos Soares (União-RJ) -votouAbstenção

Marcos Tavares (PDT-RJ) -Sim

Maria Rosas (Republican-SP)

Maria do Rosário (PT-RS) -Sim

Mario Frias (PL-SP) -Não

Mário Heringer (PDT-MG) -Sim

Mário Negromonte J (PP-BA) -Sim

Marreca Filho (PRD-MA)

Marussa Boldrin (MDB-GO) -Sim

Marx Beltrão (PP-AL) -Sim

Matheus Noronha (PL-CE) -Não

Maurício Carva lho (União-RO) -Não

Mauricio Marcon (Podemos-RS) -Não

Mauricio Neves (PP-SP) -Sim

Mauricio do Vôlei (PL-MG) -Não

MauroBenevides Fo. (PDT-CE) -Sim

Max Lemos (PDT-RJ) -Sim

Meire Serafim (União-AC) -Sim

Mendonça Filho (União-PE) -Sim

Merlong Solano (PT-PI) -Sim

Mersinho Lucena (PP-PB) -Sim

Messias Donato (Republican-ES) -Não

Miguel Ângelo (PT-MG)

Miguel Lombardi (PL-SP) -Não

Misael Varella (PSD-MG) -Sim

Moses Rodrigues (União-CE) -Sim

Murillo Gouvea (União-RJ) -Sim

Murilo Galdino (Republican-PB) -Sim

Natália Bonavides (PT-RN) -Sim

Nelson Barbudo (PL-MT)

Nely Aquino (Podemos-MG) -Sim

Neto Carletto (PP-BA) -Sim

Newton Bonin (União-PR) -Sim

Newton Cardoso Jr (MDB-MG) -Sim

Nicoletti (União-RR) -Não

Nikolas Ferreira (PL-MG) -Não

Nilto Tatto (PT-SP) -Sim

Nitinho (PSD-SE) -Sim

Odair Cunha (PT-MG) -Sim

Olival Marques (MDB-PA) -Sim

Orlando Silva (PCdoB-SP) -Sim

Osmar Terra (MDB-RS) -Não

Ossesio Silva (Republican-PE) -Sim

Otoni de Paula (MDB-RJ)

Otto Alencar Filho (PSD-BA)

Padovani (União-PR)

Padre João (PT-MG) -Sim

Pastor Diniz (União-RR) -Não

Pastor Eurico (PL-PE) -Não

Pastor Gil (PL-MA)

Pastor Henrique V. (PSOL-RJ) -Sim

Pastor Isidório (Avante-BA) -Sim

Patrus Ananias (PT-MG) -Sim

Paulão (PT-AL) -Sim

Paulinho Freire (União-RN) -Não

Paulinho da Força (Solidaried-SP) -Sim

Paulo A. Barbosa (PSDB-SP) -Sim

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

Paulo Azi (União-BA) -Sim

Paulo Folletto (PSB-ES) -Sim

Paulo Freire Costa (PL-SP) -Não

Paulo Guedes (PT-MG) -Sim

Paulo Litro (PSD-PR) -Sim

Paulo Magalhães (PSD-BA) -Sim

Pedro A ihara (PRD-MG) -Sim

Pedro Campos (PSB-PE) -Sim

Pedro Lucas F. (União-MA) -Sim

Pedro Lupion (PP-PR) -Sim

Pedro Paulo (PSD-RJ) -Sim

Pedro Uczai (PT-SC) -Sim

Pedro Westphalen (PP-RS) -Sim

Pezenti (MDB-SC) -Não

Pinheirinho (PP-MG)

Pompeo de Mattos (PDT-RS) -Sim

Pr.Marco Feliciano (PL-SP) -Não

Prof. Reginaldo V. (PV-DF) -Sim

Professor Alcides (PL-GO) -Não

Professora Goreth (PDT-AP)

Professora Luciene (PSOL-SP) -Sim

Rafael Brito (MDB-AL) -Sim

Rafael Prudente (MDB-DF) -Sim

Rafael Simoes (União-MG) -Não

Raimundo Costa (Podemos-BA) -Sim

Raimundo Santos (PSD-PA) -Não

Reginaldo Lopes (PT-MG) -Sim

Reginete Bispo (PT-RS) -Sim

Reimont (PT-RJ) -Sim

Reinhold Stephanes (PSD-PR) -Sim

Renan Ferreirinha (PSD-RJ) -Sim

Renata Abreu (Podemos-SP)

Renilce Nicodemos (MDB-PA) -Sim

Renildo Calheiros (PCdoB-PE) -Sim

Ricardo Ayres (Republican-TO) -Sim

Ricardo Guidi (PL-SC) -Não

Ricardo Maia (MDB-BA) -Sim

Ricardo Salles (Novo-SP) -Não

Ricardo Silva (PSD-SP) -Sim

Robério Monteiro (PDT-CE) -Sim

Roberta Roma (PL-BA) -Não

Roberto Duarte (Republican-AC) -Não

Roberto Monteiro (PL-RJ) -Não

Robinson Faria (PL-RN) -Sim

Rodolfo Nogueira (PL-MS) -Não

Rodrigo Estacho (PSD-PR) -Não

Rodrigo Gambale (Podemos-SP) -Sim

Rodrigo Valadares (União-SE) -Não

Rodrigo de Castro (União-MG) -Sim

Rogéria Santos (Republican-BA) -Sim

Rogério Correia (PT-MG) -Sim

Romero Rodrigues (Podemos-PB) -Sim

Ronaldo Nogueira (Republican-RS) -Sim

Rosana Valle (PL-SP) -Não

Rosangela Moro (União-SP) -Não

Rosângela Reis (PL-MG) -Não

Roseana Sarney (MDB-MA)

Rubens Otoni (PT-GO) -Sim

Rubens Pereira Jr. (PT-MA) -Sim

Rui Falcão (PT-SP) -Sim

Ruy Carneiro (Podemos-PB)

Sâmia Bomfim (PSOL-SP) -votouAbstenção

Samuel Viana (Republican-MG) -Sim

Sanderson (PL-RS) -Não

Sargento Fahur (PSD-PR) -Não

Sargento Portugal (Podemos-RJ)

Saullo Vianna (União-AM) -Sim

Saulo Pedroso (PSD-SP) -Não

Sergio Souza (MDB-PR) -Sim

Sgt. Gonçalves (PL-RN) -Não

Sidney Leite (PSD-AM) -Sim

Silas Câmara (Republican-AM) -Sim

Silvia Cristina (PP-RO) -Não

Silvia Waiãpi (PL-AP) -Não

Silvye Alves (União-GO) -Não

Simone Marquetto (MDB-SP) -Sim

Socorro Neri (PP-AC) -Sim

Sonize Barbosa (PL-AP)

Soraya Santos (PL-RJ) -Não

Sóstenes Cavalcant (PL-RJ)

Stefano Aguiar (PSD-MG)

Tabata Amaral (PSB-SP) -Sim

Tadeu Oliveira (PL-CE) -Sim

Tadeu Veneri (PT-PR) -Sim

Talíria Petrone (PSOL-RJ) -Sim

Tarcísio Motta (PSOL-RJ) -Sim

Thiago Flores (Republican-RO) -Não

Thiago de Joaldo (PP-SE) -Sim

Tião Medeiros (PP-PR) -Sim

Tiririca (PL-SP) -Sim

ToninhoWandscheer (PP-PR) -Sim

Túlio Gadêl ha (Rede-PE) -Sim

Valmir Assunção (PT-BA) -Sim

Vander Loubet (PT-MS) -Sim

Vermelho (PL-PR) -Não

Vicentinho (PT-SP)

Vicentinho Júnior (PP-TO) -Sim

Vinicius Carvalho (Republican-SP)

Vinicius Gurgel (PL-AP) -Sim

Vitor Lippi (PSDB-SP) -Sim

Waldemar Oliveira (Avante-PE) -Sim

Waldenor Pereira (PT-BA) -Sim

Washington Quaquá (PT-RJ) -Sim

Weliton Prado (Solidaried-MG)

Wellington Roberto (PL-PB) -Não

Welter (PT-PR) -Sim

Wilson Santiago (Republican-PB) -Sim

Yandra Moura (União-SE) -Não

Yury do Paredão (MDB-CE) -Sim

Zé Neto (PT-BA) -Sim

Zé Silva (Solidaried-MG)

Zé Trovão (PL-SC) -Não

Zé Vitor (PL-MG) -Não

ZéHaroldoCathedral (PSD-RR) -Sim

Zeca Dirceu (PT-PR) -Sim

Zezinho Barbary (PP-AC) -Sim

Zucco (PL-RS) -Não

Veja também

estatais Governo assina acordos de cooperação para modernizar estatais