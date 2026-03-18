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Reforma Tributária zera impostos da cesta básica, mas contadora diz que preços não serão congelados

Em Pernambuco, o consumidor pode ver diferenças nos preços dos alimentos dependendo do local da compra, do tipo do produto e do contexto temporal da venda

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Reforma Tributária zera impostos da cesta básica, mas contadora diz que preços não serão congeladosReforma Tributária zera impostos da cesta básica, mas contadora diz que preços não serão congelados - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Após a aplicação da Reforma Tributária sobre os alimentos da cesta básica, muitos pernambucanos começam a se questionar o que muda, ou não, em suas compras. De acordo com a especialista e contadora Azenate Xavier, a reforma não representa, a priori, um aumento ou uma redução nos preços dos alimentos, pois o impacto financeiro depende do tipo de produto, da cadeia de distribuição e da existência ou não de benefícios fiscais anteriores.

Uma pesquisa feita pelo Procon-PE na Região Metropolitana do Recife, em dezembro de 2025, identificou que a cesta média estava valendo R$ 704,85, comprometendo 46,43% do salário mínimo então vigente (R$ 1.518). Já o Dieese estimou que, em janeiro de 2026, a cesta em Recife custou R$ 600,09, e exigiu 81 horas e 26 minutos de trabalho para quem recebe o salário mínimo de 2026, registrado em R$ 1.621.

No cotidiano, a legislação da reforma prevê uma alíquota zerada para os itens da Cesta Básica Nacional de Alimentos. Azenate explica que isso funciona como uma proteção, já que a ideia é evitar que produtos essenciais ganhem um peso extra de tributos no novo sistema. Mesmo assim, ela alerta que a "tributação zero não significa que os preços serão congelados".

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“Alimentos continuam variando por clima, safra, frete, energia e concorrência”, exemplifica Azenate. A contadora ainda ressalta que produtos industrializados e itens que passam por várias etapas industriais tendem a ter mais pontos de custo e, portanto, mais chances de ajustes durante a transição. 

Para o consumidor, isso também ajuda a explicar por que o impacto pode ser percebido de forma diferente dependendo do lugar onde se compra. Redes de supermercados e atacarejos, por exemplo, costumam ter mais estrutura para adaptar sistemas e aproveitar créditos ao longo da cadeia, o que pode suavizar parte do impacto. Já as feiras livres, com cadeias mais curtas e mais produção local, podem ter menos efeito direto no começo. 

A tendência, portanto, é de mudanças graduais, percebidas ao longo dos próximos anos. Azenate Xavier chama atenção para o que costuma mudar primeiro. “Mais do que o valor em si, o que muda primeiro é a forma como o tributo aparece embutido no preço. A Reforma altera a lógica da tributação, e isso influencia toda a cadeia até chegar ao consumidor final”, conclui.

*Com informações da assessoria
 

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