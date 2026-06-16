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Capacitação técnica para contadores ocorre nesta terça (16), no Recife

Participação é gratuita, com emissão de certificado para os inscritos; encontro busca oferecer segurança técnica para contadores diante das mudanças promovidas pela Reforma Tributária

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O encontro, que faz parte de uma série capacitações promovidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Receita Federal, busca oferecer segurança técnica aos profissionais da contabilidadeO encontro, que faz parte de uma série capacitações promovidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Receita Federal, busca oferecer segurança técnica aos profissionais da contabilidade - Foto: Laycer Tomaz/Câmara dos deputados

Uma capacitação voltada para contadores ocorre no auditório do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE) na manhã desta terça-feira (16), no Recife. A partir das 9h, o encontro, que faz parte de uma série capacitações promovidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela Receita Federal, busca oferecer segurança técnica aos profissionais da contabilidade, que terão papel importante na adaptação das empresas às mudanças da Reforma Tributária previstas para os próximos anos.

A participação é gratuita, com emissão de certificado para os inscritos. As atividades acontecem em formato híbrido, permitindo a participação presencial no CRCPE e o acompanhamento online por profissionais de todo o Brasil. Os interessados poderão se inscrever por meio do link.

A partir do dia 1º de agosto deste ano, as empresas deverão informar a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) em seus documentos fiscais eletrônicos. Embora a cobrança desses tributos só comece em 2027, há a crescente necessidade de atualização técnica no setor produtivo.
 

Módulo
O quarto módulo da programação terá como tema “Cadastro”, assunto considerado estratégico para a operacionalização do novo modelo tributário criado pela Emenda Constitucional nº 132/2023. A formação integra uma jornada composta por 18 módulos que serão realizados até setembro, abordando aspectos técnicos da criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e dos demais instrumentos que passarão a compor a nova estrutura de tributação sobre o consumo no Brasil.

Para o ambiente de negócios, a atualização dos cadastros fiscais representa uma das etapas fundamentais da transição para o novo sistema. Empresas precisarão revisar informações cadastrais, adequar procedimentos internos e garantir a conformidade das operações para evitar inconsistências que possam gerar impactos tributários e operacionais.

O módulo será conduzido pelos auditores fiscais da Receita Federal Reriton Weldert e Mariana Meire, além do analista tributário Valdimir Bezerra, integrantes das equipes responsáveis pela regulamentação e implementação da Reforma Tributária. Durante o encontro, os especialistas apresentarão orientações práticas sobre os processos de cadastramento previstos para a nova sistemática.

A programação faz parte de uma parceria entre o CFC, a Receita Federal, a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis (Fenacon) e o Sistema CFC/CRCs. 

Além do módulo sobre Cadastro, a capacitação contempla temas importantes para o setor produtivo, como obrigações acessórias, comércio internacional, economia digital, Simples Nacional, combustíveis, energia elétrica, serviços financeiros, agronegócio, mercado imobiliário e regimes tributários específicos.

 

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