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formação Capacitação técnica para contadores ocorre nesta terça (16), no Recife Participação é gratuita, com emissão de certificado para os inscritos; encontro busca oferecer segurança técnica para contadores diante das mudanças promovidas pela Reforma Tributária

Uma capacitação voltada para contadores ocorre no auditório do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE) na manhã desta terça-feira (16), no Recife. A partir das 9h, o encontro, que faz parte de uma série capacitações promovidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela Receita Federal, busca oferecer segurança técnica aos profissionais da contabilidade, que terão papel importante na adaptação das empresas às mudanças da Reforma Tributária previstas para os próximos anos.

A participação é gratuita, com emissão de certificado para os inscritos. As atividades acontecem em formato híbrido, permitindo a participação presencial no CRCPE e o acompanhamento online por profissionais de todo o Brasil. Os interessados poderão se inscrever por meio do link.

A partir do dia 1º de agosto deste ano, as empresas deverão informar a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) em seus documentos fiscais eletrônicos. Embora a cobrança desses tributos só comece em 2027, há a crescente necessidade de atualização técnica no setor produtivo.



Módulo

O quarto módulo da programação terá como tema “Cadastro”, assunto considerado estratégico para a operacionalização do novo modelo tributário criado pela Emenda Constitucional nº 132/2023. A formação integra uma jornada composta por 18 módulos que serão realizados até setembro, abordando aspectos técnicos da criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e dos demais instrumentos que passarão a compor a nova estrutura de tributação sobre o consumo no Brasil.

Para o ambiente de negócios, a atualização dos cadastros fiscais representa uma das etapas fundamentais da transição para o novo sistema. Empresas precisarão revisar informações cadastrais, adequar procedimentos internos e garantir a conformidade das operações para evitar inconsistências que possam gerar impactos tributários e operacionais.

O módulo será conduzido pelos auditores fiscais da Receita Federal Reriton Weldert e Mariana Meire, além do analista tributário Valdimir Bezerra, integrantes das equipes responsáveis pela regulamentação e implementação da Reforma Tributária. Durante o encontro, os especialistas apresentarão orientações práticas sobre os processos de cadastramento previstos para a nova sistemática.

A programação faz parte de uma parceria entre o CFC, a Receita Federal, a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis (Fenacon) e o Sistema CFC/CRCs.

Além do módulo sobre Cadastro, a capacitação contempla temas importantes para o setor produtivo, como obrigações acessórias, comércio internacional, economia digital, Simples Nacional, combustíveis, energia elétrica, serviços financeiros, agronegócio, mercado imobiliário e regimes tributários específicos.

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