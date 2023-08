A- A+

IMOBILIÁRIO Região Metropolitana do Recife (RMR) ganha novos empreendimentos através dos programas de incentivo Pessoas com renda a partir de R$2.600 poderão adquirir um imóvel

A retomada e o lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) estão aquecendo o mercado da construção civil e levaram o grupo MRV a lançar novos empreendimentos. Segundo o diretor da MRV, Alessandro Almeida – que esteve no Recife para o lançamento de um novo conjunto em Paulista -, até o final serão mais três novos empreendimentos em Jaboatão, Camaragibe e Caruaru. A expectativa, com isso, é da criação de cerca de 600 empregos diretos e outros 600 indiretos

A nova edição do Minha Casa Minha Vida incluiu novas faixas de renda, o que permitiu atingir um maior número de pessoas com capacidade de aquisição de um imóvel. Quem tem renda a partir de R$2.600 já pode buscar o seu financiamento. Cada faixa possui uma taxa de juros diferente, mas a menor delas foi reduzida para 4% ao ano para o Nordeste. Tudo isso aumentou a capacidade de financiamento dos clientes, mas também evita o superendividamento das famílias.

Ainda visando apoiar os pernambucanos, o Governo de Pernambuco lançou o programa Morar Bem que vai garantir um subsídio de R$ 20 mil para o pagamento da entrada de quem quiser adquirir seu primeiro imóvel. O programa atende quem tiver renda de até dois salários mínimos. Segundo o Governo, o subsídio do Governo do Estado vai entrar junto com o programa Minha Casa, Minha Vida para garantir que essas famílias possam comprar sua casa própria. Além disso, as famílias poderão utilizar o FGTS e o subsídio concomitantemente para conseguir comprar o imóvel.

O diretor comercial de crédito da MRV, Alessandro Almeida, disse que as mudanças no programa, o aumento de prazo e a capacidade de financiamento, aumentam o número de beneficiados e do poder de compra deles. Com todas essas inovações no mercado, a empresa está se preparando para oferecer mais produtos em melhores localizações. Segundo ele, construtora tem priorizado trabalhadores da região e conta com programas de qualificação para seus trabalhadores - que vão desde educação até o desenvolvimento técnico.

