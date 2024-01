Região Metropolitana do Recife tem segunda menor inflação do Brasil no acumulado de 2023, diz IBGE

A- A+

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da Região Metropolitana do Recife (RMR) acumulou inflação de 3,18% ao longo de 2023.



Este é segundo menor índice entre as 16 capitais e regiões metropolitanas pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou o balanço nesta quinta-feira (11).



O levantamento mostra que a RMR ficou atrás somente de São Luís (MA), que teve acúmulo anual de 1,62%. O percentual foi inferior ao do Brasil, que chegou a 4,62% no acumulado do ano. Em 2022, a inflação da RMR foi de 5,80%.



Entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, Educação foi o que teve a maior inflação na RMR em 2023, com alta de 9,04%. Saúde e cuidados pessoais (5,91%), Despesas pessoais (4,51%), Transportes (4,15%) e Habitação (3,44%) também tiveram índices acima da inflação geral do período.

Comunicação (2,20%), Vestuário (2,03%) e Alimentação e bebidas (0,05%) também tiveram alta. Já os Artigos de residência tiveram deflação (-1,23%).

Inflação da RMR em dezembro também é a segunda menor entre as 16 localidades pesquisadas

Segundo o IBGE, em dezembro de 2023, o índice da RMR foi de 0,21%, o segundo mais baixo do país, ficando atraz apenas de Aracaju (-0,26%). No Brasil, o percentual foi de 0,56%. Em novembro, o Grande Recife havia apresentado deflação (-0,29%).



Em dezembro, o grupo de Vestuário foi o que registrou maior aumento no IPCA (1,30%). Já Alimentação e Bebidas ficou em segundo lugar, com expansão de 0,69%.



As demais categorias com inflação foram Artigos de residência (0,52%), Habitação (0,26%), Saúde e cuidados pessoais (0,22%), Despesas pessoais (0,19%) e Educação (0,09%). Os dois setores que tiveram deflação no último mês de 2023 foram Comunicação (-0,16%) e Transportes (-0,72%).



No grupo de Alimentos e bebidas, os cinco itens com maior inflação foram batata-doce (20,64%), cebola (17,61%), batata-inglesa (12,41%), uva (9,06%) e abacaxi (8,77%).



Os itens cujo preço caiu mais em dezembro foram o tomate (-16,81%), a macaxeira (-7,79%), o mamão (-7,49%), o açúcar refinado (-7,32%) e o atomatado (-6,79%).



Sobre o IPCA

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980 e se refere às famílias com rendimento monetário de um a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte.



A pesquisa abrange as regiões metropolitanas das seguites capitais: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.

