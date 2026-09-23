A- A+

Pesquisa Registro de CNPJ entre trabalhadores autônomos atinge recorde em 2025, aponta IBGE Regiões Sul (46,7%) e Sudeste (41,6%) apresentaram em 2025 os maiores percentuais de empregadores e trabalhadores por conta própria

A proporção de empregadores ou trabalhadores por conta própria com registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) atingiu o maior porcentual desde 2012, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A relação de pessoas ocupadas como empregador ou conta própria no trabalho principal com CNPJ saiu de 24% em 2012 para 35% em 2025, um aumento de 11 pontos porcentuais.

Os dados constam do estudo Pnad Contínua: Características Adicionais do Mercado de Trabalho - 2025, divulgado nesta quinta-feira, 23, pelo IBGE. A série histórica da pesquisa começa em 2012. Por conta da pandemia, o trabalho não foi realizado para os anos de 2020 e de 2021.

A marca inédita foi influenciada pela taxa de cobertura de CNPJ entre os trabalhadores por conta própria, que atingiu o recorde da série histórica (27,1%) em 2025, e quase dobrou em relação a 2012, quando era 15%.

Ainda assim, a formalização ainda é muito superior entre os empregadores. A proporção de empregadores com CNPJ era de 75,6% em 2012 e ficou em 81,1% em 2025.

De acordo com o IBGE, o avanço está ligado ao nível de instrução dos trabalhadores. Pela primeira vez na série histórica, mais da metade (50,8%) dos trabalhadores por conta própria com nível superior tinham registro formal pelo CNPJ.

"A taxa de registro está fortemente ligada ao nível de instrução, porque quanto mais instrução a pessoa tem, mais preparada ela está para o mercado, e mais ela entende as benesses e as dificuldades de ter ou não ter o seu registro", afirmou William Kratochwill, responsável pela pesquisa, ao comentar os resultados.

O contingente de trabalhadores por conta própria atingiu um recorde de 26,2 milhões de pessoas em 2025, o equivalente a 25,4% da população ocupada, segundo o IBGE. Os empregadores, por sua vez, eram cerca de 4,5 milhões, o que corresponde a aproximadamente 4,4% dos ocupados.

Com isso, o total de trabalhadores autônomos com CNPJ alcançou cerca de 7,1 milhões de pessoas em 2025, quase o dobro do contingente de empregadores formalizados no período, de 3,7 milhões.

O pesquisador ressalta que a Pnad ainda não possui dados específicos para analisar o fenômeno da "pejotização", que consiste na contratação de trabalhadores como pessoa jurídica em vez de carteira assinada, embora o recurso seja reconhecido como uma estratégia adotada pelas empresas para reduzir custos.

Para Kratochwill, programas governamentais como o MEI (microempreendedor individual) também podem ter facilitado a formalização entre os trabalhadores com maior instrução.

"O público com nível superior completo engloba prestadores de serviços que, em algum momento, enfrentaram dificuldades para abrir uma empresa no Brasil. Mas programas governamentais como o MEI facilitaram o registro para a pessoa ter a sua própria empresa legalizada e registrada", disse.

As regiões Sul (46,7%) e Sudeste (41,6%) apresentaram em 2025 os maiores percentuais de empregadores e trabalhadores por conta própria com CNPJ. Na outra ponta, o Norte (15,6%) e o Nordeste (20,1%) tiveram as proporções mais baixas. O Centro-Oeste passou de 30,1% em 2019 para 41,6% em 2025, igualando a distribuição no Sudeste.

As mulheres historicamente têm um porcentual superior aos homens, com 36,7% das empregadoras e conta própria com CNPJ em 2025, contra 34,2% dos homens. A taxa entre as mulheres alcançou novo recorde, mantendo uma distância de 2,5 pontos percentuais da dos homens. Historicamente, essa vantagem feminina iniciou em 0,6 ponto porcentual em 2012 e atingiu seu pico de 3,0 pontos porcentuais em 2022.

Veja também